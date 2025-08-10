Víctor Dávila llegó como estrella a América, pero vive una realidad totalmente opuesta. El chileno no pasa por su mejor rendimiento y los hinchas así se lo manifestaron.

Las Águilas son uno de los clubes más grandes de México e importantes de todo el continente. Los seguidores son muy exigentes y no tienen mucha paciencia cuando un jugador baja su nivel. Es lo que está viviendo Dávila en los Azulcremas.

Víctor Dávila no lo pasa bien

Luego de estar un año en el CSKA de Moscú, América decidió traer de regreso a Víctor Dávila al fútbol mexicano. Luego de su buen paso por Necaxa, Pachuca y León, las Águilas esperaban encontrar su mejor vuelo de la mano de extremo chileno.

Un año después de su llegada, son más las dudas que las certezas que ha dejado Dávila en América. Si bien recién está comenzando el torneo de Apertura de México y los Azulcremas suman dos triunfos y dos empates, los hinchas se han ensañado con el formado en Huachipato.

En el triunfo por 1-0 de América sobre Queretaro como local. Cuando se jugaba el minuto 76, Dávila hizo su ingreso por Henry Martín. Al momento que el chileno pisó el terreno de juego, sus propios hinchas le dedicaron fuertes abucheos, generando un clima muy tenso en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Así quedó registrado en el video de AS México.

Desde su arribo a las Águilas, Víctor Dávila ha disputado 38 partidos y ha anotado 9 goles. Ganó el torneo de Apertura 2024 con esta camiseta, pero su presente con el club pone en duda su futuro. No sería del gusto del entrenador André Jardine.

América pagó alrededor de 8 millones de dólares por el pase de Víctor Dávila, aunque el atacante de 27 años no ha logrado convencer. Podría salir del club a otros equipos de la propia liga mexicana. El mercado de ese país cierra el próximo 12 de septiembre. Difícil situación para el chileno.