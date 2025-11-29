Palmeiras vs Flamengo: Final de Copa Libertadores sufre cambio de horario

Este sábado se disputa la final de Copa Libertadores 2025. En está instancia se miden Palmeiras y Flamengo en busca de la gloria y el torneo más importante del continente.

La definición se disputará en el Estadio Monumental de Lima, recinto que tiene aforo de 80 mil hinchas. Por lo que se espera un lleno total para este sábado. Lo que ya se reflejó en la semana previa, con un desborde total de fanáticos por Perú.

ver también Palmeiras vs. Flamengo: Dónde VER EN VIVO por TV y ONLINE la final de Copa Libertadores

Sin embargo, la final de la Libertadores sufrió un importante imprevisto. Lo que afectó en el ingreso de los equipos protagonistas y obligó a la modificación del horario que estaba pactado para las 18:00 horas.

Cambio de horario en final de Copa Libertadores

Producto de la gran cantidad de hinchas de Palmeiras y Flamengo, ambos elencos sufrieron un importante atraso en su llegada hasta el estadio en Lima.

Ante esto, Globo detalló que ambas delegaciones solicitaron postergar el inicio del encuentro. Lo que hizo hincapié el Verdao, que fue el equipo más tarde hizo su ingreso al recinto.

Esto fue aceptado por la organización y ahora el pitazo inicial es a las 18:15 horas. Cabe consignar que aún no se conocen a los artistas que se presentarán en la final, por lo que podrían registrarse sorpresas está tarde.

Publicidad

Publicidad