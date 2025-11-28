Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo: Dónde VER EN VIVO por TV y ONLINE la final de Copa Libertadores

El choque entre los cuadros brasileños definirá al campeón del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Final de Copa Libertadores 2025.
© Getty ImagesFinal de Copa Libertadores 2025.

Ya están definidos los equipos que estarán presentes en la final de la Copa Libertadores 2025, que después de un largo camino y serán Palmeiras vs. Flamengo.

Nuevamente, dos equipos cariocas competirán para ser quedarse con el torneo CONMEBOL, y quien resulte victorioso será catalogado como el nuevo campeón América.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Palmeiras vs. Flamengo?

La gran final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, se jugará el sábado 29 de noviembre de 2025 en el estadio Monumental de Lima, Perú.

El partido entre el Verdão y Mengão, será transmitido a través de la señal de ESPN Premium, emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma. Además será transmitido por Chilevisión Web, Chilevisión en Youtube y Pluto TV.

Estos son las señales de ESPN Premium según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Erick Pulgar va por el récord chileno: esto paga que gane la Libertadores con Flamengo

ver también

Erick Pulgar va por el récord chileno: esto paga que gane la Libertadores con Flamengo

Lee también
Dónde y a qué hora ver Real Betis vs. FC Utrecht por Europa League
Internacional

Dónde y a qué hora ver Real Betis vs. FC Utrecht por Europa League

Dónde y a qué hora ver Roma vs. Midtjylland de Osorio por Europa League
Internacional

Dónde y a qué hora ver Roma vs. Midtjylland de Osorio por Europa League

Los partidos de hoy jueves 27 de noviembre: Horario y dónde ver
Noticias

Los partidos de hoy jueves 27 de noviembre: Horario y dónde ver

Mientras espera a Colo Colo, Cobresal se mueve en el mercado de fichajes
Colo Colo

Mientras espera a Colo Colo, Cobresal se mueve en el mercado de fichajes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo