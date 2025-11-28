Ya están definidos los equipos que estarán presentes en la final de la Copa Libertadores 2025, que después de un largo camino y serán Palmeiras vs. Flamengo.

Nuevamente, dos equipos cariocas competirán para ser quedarse con el torneo CONMEBOL, y quien resulte victorioso será catalogado como el nuevo campeón América.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Palmeiras vs. Flamengo?

La gran final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, se jugará el sábado 29 de noviembre de 2025 en el estadio Monumental de Lima, Perú.

El partido entre el Verdão y Mengão, será transmitido a través de la señal de ESPN Premium , emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma. Además será transmitido por Chilevisión Web, Chilevisión en Youtube y Pluto TV.

Estos son las señales de ESPN Premium según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*