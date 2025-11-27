Jueves de Europa League y con participación nacional. Este 27 de noviembre Real Betis de Manuel Pellegrini recibe en el Estadio La Cartuja de Sevilla al cuadro del FC Utrecht de Países Bajos por una nueva jornada de la Fase de Liga del certamen de la UEFA.

Encuentro importante para el conjunto del ‘Ingeniero’ que, en medio de los rumores que lo sitúan en La Roja a partir del 2026, llega a la fecha 5 de este torneo en la 9° posición de la tabla de posiciones con 8 unidades, gracias a sus dos triunfos y sus dos empates en cuatro duelos disputados.

Los neerlandeses, en tanto, llegan con un complejo presente en lo internacional y un triunfo ante Betis sin duda podría aliviar la presión, ya que en los cuatro encuentros disputados hasta el momento, solamente registra un empate, posicionándose en el 32° lugar (de 36) de la tabla general con apenas un punto.

¿Cuándo y a qué hora juega el Betis de Pellegrini por Europa League?

El partido entre Real Betis de Manuel Pellegrini y FC Utrecht se juega este jueves 27 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el estadio La Cartuja de Sevilla, España.

¿Dónde ver por TV o streaming Real vs. Utrecht?

El encuentro entre Real Betis y el FC Utrecht en vivo y por televisión en Chile a través de la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD) DTV: 621 (SD) – 1620 (HD) ENTEL: 212 (HD) CLARO: 174 (SD) – 474 (HD) GTD/TELSUR: 84 (SD) MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD) TU VES: 508 (SD) ZAPPING: 90 (HD)



Adicionalmente, podrás ver al cuadro del Ingeniero de forma online y completamente en vivo a través de la plataforma DISNEY+, previa suscripción en sus planes Premium o Estándar.

Tabla de posiciones de la Fase de Liga de Europa League