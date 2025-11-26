Es tendencia:
El fuerte golpe que recibe Manuel Pellegrini antes del Gran Derbi entre Sevilla y Real Betis

El entrenador chileno no podrá contar con su gran figura de cara al partido que se jugará este domingo por La Liga.

Por Carlos Silva Rojas

Antony se pierde el partido con Sevilla.
© Getty ImagesAntony se pierde el partido con Sevilla.

El entrenador chileno Manuel Pellegrini hizo noticia este miércoles, porque en la prensa española aseguraban que tiene todo acordado para renovar su contrato con Real Betis.

Sin embargo, el Ingeniero desmintió que esté sellado el acuerdo con el cuadro español, por lo que aún se está debatiendo entre el conjunto español y la selección chilena.

Pellegrini declaró que solamente está pensando en los venideros desafíos de Betis, que son este jueves ante Utrecht por la Europa League y este domingo ante Sevilla, por el Gran Derbi de La Liga de España.

Manuel Pellegrini pierde a Antony para el Gran Derbi

Manuel Pellegrini tiene una gran baja para el partido ante el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, porque ante Girona fue expulsado Antony y no le levantaron su castigo.

El brasileño golpeó a un rival tras realizar una chilena y le costó la expulsión. Real Betis intentó que le levantaran el castigo, pero los alegatos andaluces no fueron escuchados.

Antony se pierde el derbi andaluz. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Antony se pierde el derbi andaluz. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, reunido hoy en Madrid, ha desestimado las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos del Betis en relación a la tarjeta roja directa que el brasileño Antony recibió el pasado domingo, frente al Girona, tras golpear en la cara de un adversario cuando intentaba rematar un balón de espaldas a la portería”, explicó Marca sobre la situación del brasileño.

“De este modo, el futbolista recibe una sanción de un partido que le impedirá jugar el derbi sevillano del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán“, agregó el citado medio.

Real Betis apelará la decisión como medida desesperada, con la idea de que Antony pueda jugar ante Sevilla.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Betis en el Gran Derbi por La Liga?

El partido entre Sevilla y Real Betis se jugará este domingo 30 de noviembre, a partir de las 12:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

