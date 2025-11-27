Flamengo quiere hacer historia. Este sábado en la ciudad peruana de Lima, el equipo donde juega el chileno Erick Pulgar quiere convertirse en el equipo brasileño con más títulos de Copa Libertadores en su laureada historia.

Para ello, el cuadro rubronegro deberá derrotar a una escuadra de su país natal como el Palmeiras, que también quiere conseguir ese hito. Una empresa en la cual sus hinchas quieren acompañar al equipo de sus amores, algunos al borde de la locura.

Previo a la llegada de Flamengo a Perú, para disputar la final de Copa Libertadores, el plantel con Pulgar incluido recibió una masiva muestra de apoyo por parte de sus fanáticos en las calles de Rio de Janeiro. Evento que generó escenas insólitas.

Pulgar testigo de insólita invasión de hinchas del Flamengo

Los seguidores del Mengão no sólo invadieron las calles para impedir el avance normal del bus que trasladaba a los futbolistas hasta el Aeropuerto Internacional de Galeão. Más de una veintena de ellos se subieron al techo del vehículo. Y no quedó allí.

Algunos de los hinchas de Flamengo sacaron una parte de las puertas para ingresar al móvil y enrostrarle a los jugadores que estaban con ellos de cara a la final de esta Copa Libertadores. Hasta el propio plantel subió a redes sociales la locura de sus seguidores.

La marea humana carioca terminó con serios enfrentamientos entre los forofos y la Policía Militar de Río, con una decena de detenidos e imágenes que dieron la vuelta al mundo, para mostrar cuán locos están los brasileños a la hora de alentar al equipo de sus amores.

¿Cuándo es la Final de la Copa Libertadores?

El encuentro definitorio del certamen continental, que enfrentará a los brasileños de Flamengo y Palmeiras, se disputará este sábado 29 de noviembre a contar de las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.

