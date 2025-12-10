Regresa la Copa Intercontinental de la FIFA, tras la instauración del “nuevo Mundial de Clubes”, el torneo retomó su formato enfrentando a los seis campeones de cada confederación en duelos de eliminación directa, con el representante europeo como único clasificado automáticamente a la fase decisiva.

Este miércoles el Flamengo de Erick Pulgar, reciente ganador de la Copa Libertadores 2025, se medirá con Cruz Azul, vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, en una nueva edición del llamado “Clásico de las Américas”.

Cruz Azul vs. Flamengo: Horario y dónde ver la Copa Intercontinental

El enfrentamiento enfre Cruz Azul y Flamengo se juega este miércoles 10 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan de Qatar.

El duelo entre la ‘máquina cementera’ y el ‘mengao’ irá en vivo y por TV en Chile a través de la señal exclusiva de DirecTV, DSports en la siguiente señal.

DSports de DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo en vivo y de forma ONLINE a través de diferentes plataformas de streaming, estas son DGO, Prime Video y FIFA+.

