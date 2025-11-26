Si la selección chilena quiere que Manuel Pellegrini asuma la dirección técnica tendrá que abstraerse del mercado de fichajes y el sinfín de ofertas de entrenadores que hay disponible. Esto porque es prácticamente un hecho que el Ingeniero seguirá ligado al Betis hasta junio de 2027.

De hecho, el experimentado DT chileno ya le hizo una petición a la directiva bética. Fue en la antesala al duelo ante el Utrecht de Países Bajos por la Europa League. En la conferencia de prensa, Pellegrini estuvo acompañado por Sofyan Amrabat.

Precisamente por el volante marroquí le consultaron al estratego del cuadro verdiblanco, que también tiene en el horizonte el derbi ante el Sevilla en la semana siguiente. “Sofyan era un jugador que veníamos siguiendo hace mucho tiempo por la importancia que tuvo en todos sus equipos”, expuso Pellegrini.

Manuel Pellegrini estuvo muy relajado, aunque evadió el tema de su continuidad. (Clive Brunskill/Getty Images).

“Nos aporta mucha vitalidad en el mediocampo, también buena salida. Mucha marca. Es la incorporación que esperábamos, está cumpliendo plenamente”, apuntó también el DT, quien también dirigió al Real Madrid, al Villarreal y al Málaga en España.

Sofyan Amrabat en acción por el Betis en la Europa League ante el Nottingham Forest de Inglaterra. (Aitor Alcalde/Getty Images).

También le dejó a la directiva una solicitud con el incansable mediocampista, quien fue figura en el Mundial de Qatar 2022. “Ojalá podamos mantenerlo con nosotros, equilibra mucho al equipo y le da mucha seguridad”, manifestó el Ingeniero sobre el ex Manchester United de Inglaterra y Fiorentina de Italia.

¿Y la selección chilena? Pellegrini le hace petición al Betis para el mercado de fichajes

A pesar de esta solicitud que hizo Manuel Pellegrini a los béticos para el mercado de pases, el Ingeniero no quiso confirmar si eso se debía a su renovación cerrada y menos si la selección chilena ya forma parte del olvido. “No tiene relación con lo mío”, aclaró el Ingeniero.

“Tiene relación con la importancia que tiene para el equipo. Y la manera de seguir creciendo es traer jugadores de su categoría”, expuso Pellegrini sobre Amrabat, quien también fue consultado por su entrenador. De hecho, apostó por la renovación del chileno.

“Mi relación con el técnico es muy buena. Él me llamó la primera vez y me dio buena sensación. Seguí mi corazón para llegar aquí. Es un técnico muy bueno y fuerte, creo que demostró mucho sus fortalezas en el Betis y antes en su carrera”, dijo el marroquí, quien también jugó en el Fenerbahçe de Turquía.

Sofyan Amrabat junto a su compatriota marroquí Ez Abde. (Fran Santiago/Getty Images).

Y lanzó su petición. “Lo mejor que puede hacer el Betis es renovarle. Y no sólo es porque está a mi lado, siempre digo la verdad. Cualquier jugador te dirá lo mismo”, sentenció el incombustible mediocampista africano, quien está cedido por el cuadro turco hasta junio del año entrante.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Derbi de Andalucía entre el Sevilla y el Betis?

Sevilla recibirá al Real Betis el domingo 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El pitazo inicial está pactado para las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.