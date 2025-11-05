Manuel Pellegrini fue quien apostó por la contratación de Ez Abde en el Betis. De eso ya van tres años, pues arribó en 2023 desde el Barcelona. El marroquí de 23 años ha ganado mucha trascendencia en el equipo verdiblanco. Y en la antesala a jugar frente al Olympique Lyon por la Europa League hubo un jocoso momento entre ambos.

Sirvió para graficar la buena onda entre el Ingeniero Pellegrini y el talentoso atacante, quien fue consultado por las razones que tuvo para mantenerse en el cuadro bético. “El profe me dijo que me quedará y me quedé”, expuso Abde. Luego, dejó un largo silencio.

Hasta que intervino Pellegrini para romper el hielo de un incómodo momento. “No sé si me equivoqué”, dijo el experimentado director técnico chileno. Y sacó las risas de varios asistentes a la sala de prensa. Incluido el extremo que cumplirá 24 años el 17 de diciembre.

Abde ha sido un jugador que ha ganado importancia gracias a Pellegrini en el Betis. (Stuart Franklin/Getty Images).

“Jugar en el Villamarín y La Cartuja me tiene enamorado”, apuntó Abde, quien ya tiene casi un centenar de partidos en el Betis bajo la tutela del Pelle. El registro del africano apunta 18 goles. También regaló siete asistencias. Y recibió un gran respaldo del entrenador chileno.

Pellegrini ríe de buena gana junto a Abde en la previa del Betis vs Lyon

Manuel Pellegrini tuvo que hablar de Ez Abde así como el marroquí se refirió al DT del Betis. Comenzó el chileno. “Antes de conocerlo no tenía ninguna cana. Hoy tengo el pelo blanco”, dijo el DT. Fue la segunda vez en que sacó risas entre los asistentes.

Pero también habló en serio. “Aparte de bromas, es un jugador que viene progresando muchísimo. Tenía grandes condiciones, hace dos años lo trajimos. Lo veíamos jugar en equipos contrarios y nos hubiera gustado tenerlo. Se produjo la posibilidad, fue un gran acierto haberlo traído”, reconoció Pellegrini.

Abde festeja junto a Antony, la gran figura del Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

“Va progresando partido a partido, lo hablo mucho con él. Todavía tiene muchísima mayor calidad para ser un jugador más importante”, vaticinó el avezado estratego, quien en el fútbol español también dirigió al Villarreal, el Real Madrid y el Málaga.

La respuesta de Abde fue elogiosa con su jefe. “Manuel es un entrenador que tiene mucha experiencia. Me ha ayudado un montón estos dos años en el Betis. Me enseñó un montón de cosas, le voy a estar agradecido de por vida”, sentenció el habilidoso extremo derecho e izquierdo que ya suma 25 partidos con la selección de Marruecos.

¿Cuándo juega el Betis vs Lyon en la Europa League?

Betis recibirá al Olympique Lyon en la cuarta fecha de la fase liguera en la Europa League. El partido se disputará este jueves 6 de noviembre en el estadio La Cartuja a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de la fase liguera en la Europa League

El Betis se ubica en el puesto 16 en la fase liguera de la Europa League luego de cuatro partidos disputados.