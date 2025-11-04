Es tendencia:
¿Celebra la selección chilena? Afirman que Real Betis ya busca al reemplazante de Manuel Pellegrini

En el cuadro sevillano están nerviosos ante la demora del Ingeniero en la renovación de su contrato y ya buscan alternativas.

Por Carlos Silva Rojas

El gran referente del fútbol nacional en el extranjero es el entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, a quien le preguntan todas las semanas por su continuidad en el cuadro español.

El contrato del chileno con el elenco de Sevilla culmina el último día de junio de 2026, es decir, al final de la presente temporada y no ha querido extender el vínculo.

La demora en la renovación del contrato de Pellegrini se debe a que está pensando seriamente en ser el entrenador de la selección chilena y liderar el proceso para el Mundial de 2030.

Pellegrini le pone un ultimátum al Betis por su contrato: la selección chilena toma nota

Real Betis mira el mercado de entrenadores ante demora de Manuel Pellegrini

En Real Betis están ansiosos por conocer la decisión final de Manuel Pellegrini, sin embargo, en el intertanto miran opciones si es que el chileno determina no seguir en el cargo.

En la prensa española dieron a conocer que hay dos firmes candidatos para asumir en el elenco de Heliópolis, debido a las emergentes campañas que están realizando.

El primero de ellos es el histórico ex seleccionado español Cesc Fàbregas, quien está haciendo sus primeras armas como estratega en Como de Italia con muy buenos resultados.

El otro candidato también es español y se trata del estratega de Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, quien ha mostrado una buena cara con el elenco del suburbio madrileño.

Real Betis no quiere perder el tiempo si es que Manuel Pellegrini por fin cumple el sueño de los hinchas de la Roja y se hace cargo de la selección chilena.

