A pesar de que la estadía de Manuel Pellegrini está garantizada hasta junio de 2026 en el Betis, para la prensa el tema de la renovación de su contrato es prácticamente pan de cada día. O, al menos, de cada semana. Por eso mismo, la cuestión reflotó luego de una sólida victoria verdiblanca.

Aunque el Ingeniero no estuvo exento de problemas en ese 3-0 ante el Mallorca. Debió reemplazar al portero Pau López, quien sufrió una molestia muscular en el calentamiento y alteró el plan ideado por Pellegrini para recibir al cuadro rojo. Por eso mismo fue Álvaro Vallés quien custodió el pórtico.

El DT chileno gozó mucho con la actuación del brasileño Antony, quien hizo festejar dos golazos al experimentado entrenador. Y fue Ez Abde quien le dio tintes de goleada al partido ante el cuadro Balear. Luego de eso, Pellegrini una vez más se refirió al majadero tema.

Antony celebró por partida doble ante el Mallorca. Y ambos fueron golazos. (Fran Santiago/Getty Images).

“En cuanto a la renovación del contrato no hay ninguna novedad. Veremos en los próximos días qué sucede”, expuso el Ingeniero Pellegrini, quien sueña con meter al Real Betis en la próxima edición de la Champions League. Aunque para dirigir al club en esa competencia, primero debe firmar un nuevo vínculo. El actual vence el 30 de junio del año entrante.

ver también “Varios contactos”: Manuel Pellegrini entra en conversaciones con la selección chilena

Pellegrini… ¿presiona al Betis por la renovación del contrato?

Para Manuel Pellegrini, el ciclo en el Betis ha sido muy bueno, aunque es claro que comienza a hartarle la insistencia en torno a su nuevo contrato. Sobre todo ahora que apareció el interés de la selección chilena en que sea él quien comande el ciclo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Publicidad

Publicidad

Con los béticos hay algunos temas por limar, queda clarísimo. “Veremos si tendremos alguna otra reunión o lo dejamos para más adelante. No podría dar una respuesta en este momento de la situación”, sentenció Pellegrini, siempre amigo de un discurso mesurado y con pocos detalles respecto de en qué está realmente la negociación.

Manuel Pellegrini sumó otra victoria al mando del cuadro andaluz. (Fran Santiago/Getty Images).

Por el momento, la principal preocupación del chileno radica en otro partido por la Europa League en la fase liguera: será como local ante el Olympique Lyonnais de Francia el 6 de noviembre a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Lo pagará la Roja? Filtran el impresionante sueldo de Manuel Pellegrini en el Real Betis

Revisa el compacto del triunfo de Real Betis ante el Mallorca

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Al cabo de 11 partidos disputados en La Liga 25-26 de España, Real Betis marcha en el 5° puesto de la tabla con 19 puntos. A 11 unidades del líder, el Real Madrid.

Publicidad