La selección chilena sigue buscando al reemplazante de Ricardo Gareca y hay un nombre que comienza a tomar mucha ventaja. Manuel Pellegrini es el gran deseo de los hinchas y la dirigencia del fútbol criollo, al punto que están dando importantes pasos.

Hace algunas semanas se conoció el plan que tenía preparada la ANFP para ir a buscar al Ingeniero al Real Betis. De hecho, el propio entrenador decidió sacar la voz ante los rumores y reconoció que le seduce la idea, pero todo había quedado ahí.

Sin embargo, este martes se conoció que las cosas han ido avanzando a pasos agigantados. Ambas partes comenzaron los contactos para saber si es que es posible que se dé su arribo a la Roja.

Manuel Pellegrini y la selección chilena están “coqueteándose”

El interés de la selección chilena en Manuel Pellegrini es tal que han decidido iniciar las conversaciones. El Ingeniero terminará su contrato con el Real Betis en junio y desde enero puede negociar libremente, por lo que en la ANFP se adelantan para que no llegue nadie a quitarles a su candidato.

Manuel Pellegrini y la selección chilena están conversando para ver si sus caminos se juntan. Foto: Getty Images.

Cercanos al entrenador le revelaron a La Tercera que sus ganas para asumir la banca de la Roja está. “Manuel considera que tiene un compromiso tácito con la selección nacional. Por eso, nunca ha querido tomar una selección antes de ponerse al mando de Chile. Esa siempre ha sido lo que ha contestado“.

El deseo del Ingeniero se ha hecho público y la Roja no lo desaprovechará, por lo que comenzó a conocer sus pretensiones para hacer una oferta formal. “A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos“.

“Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente“, añadió.

Finalmente y en esa misma línea, le enfatizaron al citado medio que “en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país. Pellegrini sabe que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja“.

Manuel Pellegrini por ahora está enfocado en lo que será su próximo partido con el Real Betis. La selección chilena trabaja en silencio y afina detalles para ir con todo a buscar al Ingeniero, el principal candidato para tomar la banca.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis?

La selección chilena quiere a Manuel Pellegrini, quien lleva 268 partidos oficiales en total en su paso por el Real Betis. En ellos ha conseguido 126 triunfos, 70 empates y 72 derrotas, con 425 goles a favor y 329 en contra. Ganó la Copa del Rey.

¿Cuándo juega Chile?

Mientras conversan con Manuel Pellegrini, la selección chilena se prepara para lo que será su próximo amistoso. La Roja volverá a la acción el día 15 de noviembre cuando visite a Rusia con horario por definir.

