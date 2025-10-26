Es tendencia:
Selección chilena

“Es un…”: Manuel Pellegrini rompe el silencio en Betis y responde al interés de Chile

El Ingeniero puso fin a los rumores y sacó la voz sobre su posible arribo a la Roja luego de finalizar la temporada en España. Dejó clara su postura.

Por Jp Viluñir Silva

© Getty Images/RedGolManuel Pellegrini es el principal candidato para la banca de Chile.

El nombre de Manuel Pellegrini ha estado sonando cada vez con más fuerzas para tomar el mando de la selección chilena. El Ingeniero es el gran candidato que tiene la ANFP para la banca de la Roja y así ser el líder del nuevo proceso, algo a lo que por fin decidió ponerle el pecho.

El técnico ha estado concentrado en lo que es su última temporada de contrato con el Real Betis. Aún sin un acuerdo por su renovación, los rumores lo instalan en nuestro país para asumir el fierro caliente que dejó Ricardo Gareca y más luego que desde el ente rector del fútbol chileno confirmaran su interés.

Felipe Correa, gerente de selecciones de la ANFP, reveló días atrás que “desde el punto de vista de la realidad o no, la pregunta hay que hacérsela a la persona. De que nosotros tenemos interés, es una realidad. Más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso. Sería una tremenda noticia“.

Manuel Pellegrini se abre a dirigir a Chile, pero…

El interés que tiene la selección chilena en contar con Manuel Pellegrini había mantenido al DT en silencio. Pese a la ola de rumores, el Ingeniero le estuvo haciendo el quite al tema hasta este domingo, donde decidió sacar la voz.

Manuel Pellegrini no escondió su orgullo por ser considerado como técnico de Chile. Foto: Getty Images.

En conferencia de prensa previo al duelo con el Atlético de Madrid por La Liga de España, el técnico fue consultado por el tema y fue categórico. “Que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo porque es mi país“, lanzó.

En esa misma línea, Manuel Pellegrini le dejó en claro a los hinchas del Real Betis que su posible arribo a la Roja está muy lejos de relacionarse con su renovación. “Hemos tocado muchas veces el tema (sobre dirigir a la Roja), pero no tiene nada que ver con mi renovación acá“.

Finalmente, el DT enfatizó en que no sabe mayores detalles pero que se le infla el pecho de sólo ser opción. “No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia, aunque siempre es un orgullo que uno tenga uno tenga esa posibilidad con su país“.

Quedará esperar para ver cuáles serán los siguientes pasos de la ANFP con este tema. La entidad se puso el 2026 como plazo para definir al nuevo entrenador del Equipo de Todos, aunque la competencia oficial comenzará recién después del Mundial.

Manuel Pellegrini se afirma cada vez más como la gran opción para asumir la banca de Chile. La Roja espera por el Ingeniero luego de años brillando en Europa y así poder cumplir el sueño de todos de verlo con el buzo de nuestro país.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en Betis?

Manuel Pellegrini suena con fuerza en la selección chilena gracias a los 268 partidos oficiales en total que ha dirigido en su paso por el Real Betis. En ellos ha conseguido 126 triunfos, 70 empates y 72 derrotas, con 425 goles a favor y 329 en contra. Ganó la Copa del Rey.

¿Cuándo juega Chile?

Mientras esperan por la decisión de Manuel Pellegrini, Chile se prepara para lo que será la última fecha FIFA del 2025. La Roja volverá a la acción el próximo 15 de noviembre cuando visite a Rusia con horario por definir.

