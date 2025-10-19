La selección chilena está en búsqueda de un nuevo entrenador o, al menos, eso es lo que han dicho las autoridades de la ANFP, que se han puesto una fecha para marzo de 2026 como meta para tener el nuevo jefe de la Roja.

En ese sentido, son varios los nombres que han comenzado a sonar para utilizar el cupo que ocupa interinamente en la actualidad Nicolás Córdova, siendo uno el más imporante.

Manuel Pellegrini es el gran anhelo de la selección chilena, teniendo en cuenta que está en los últimos meses de su contrato con el Real Betis, por lo que hay una opción de poder convencerlo.

Pero fue Jorge Aravena, el querido Mortero, quien destruye todas las ilusiones, dejando en claro que no es bueno que vuelva a Chile, donde ha realizado una gran carrera en Europa, porque acá no hay nada que ofrecerle.

Jorge Aravena estuvo invitado en El Almanaque de Florete.

ver también “Han sido cinco años muy…”: Pellegrini deja con olor a despedida a todo Betis tras su última conferencia

¿Qué pasa con Pellegrini en la selección chilena?

Fue en el capítulo 18 de la segunda temporada de El Almanaque de Florete, con Paulo Flores, que el Mortero Aravena habló del difícil presente de la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, fue consultado por la figura de Manuel Pellegrini como candidato número uno a ocupar el puesto que dejó vacante hace meses por Ricardo Gareca, donde el Mortero clavó una respuesta al ángulo.

“Manuel no creo que venga, no va a venir. Sería poner en juego toda una brillante carrera que ha tenido como entrenador, si para qué estamos con cosas, no tenemos selección. El recambio de la selección eran los niños de la Sub 20 y no tenemos, hay que preparar jugadores”, explicó.

Mira el capítulo:

Publicidad