Mientras sigue sonando firme en la selección chilena para el próximo ciclo, el futuro de Manuel Pellegrini es incierto en el fútbol español. Es que su renovación en el Betis está estancada.

Pese a eso, el DT evita referirse a una eventual llegada a la Roja y en conferencia de prensa solo habló del Real Betis. Dejando sensaciones de incertidumbre, el Ingeniero habló del próximo desafío de su equipo.

“Ganar al Villarreal es sumar tres puntos y restarle tres a un rival directo. De ganar nos pondríamos terceros y siempre es mejor defender lo que uno ha conseguido a depender de otros resultados para lograrlo. Es un partido importante, pero no una final ni mucho menos”, vaticinó.

Pellegrini y su balance en Betis

Manuel Pellegrini dejó en el aire su futuro en el equipo andaluz, donde los medios españoles hicieron eco de sus declaraciones. Fue así que Diario de Sevilla replicó los dichos del chileno sobre su incierto futuro.

Manuel Pellegrini brilla en España / (Getty Images)

“Han sido cinco años muy positivos aquí y con cinco clasificaciones para Europa que han sido muy importantes para el club”, partió diciendo, con aroma a despedida en los albiverdes.

En ese sentido, el Ingeniero valoró el reinventarse siempre con el Real Betis, pese a la partida de figuras. Con total sinceridad recalcó que “este avance se ha realizado con ventas de jugadores importantes”.

“Y el plantel cada año ha respondido a una exigencia y ambición que trato de inculcar desde el primer minuto”, cerró, dejando en el aire qué pasará con su futuro en la banca.