“Fase decisiva”: avisan fuerte remezón en Sevilla que pone en jaque futuro de Alexis Sánchez

El equipo del Niño Maravilla vive vientos de cambios que tiene mirando de reojo a todo el plantel. Días claves para la operación.

Por Nelson Martinez

Alexis Sánchez se echó al bolsillo a todos sus críticos tras arribar al Sevilla y hoy es una de las grandes figuras del equipo español. Sus goles, liderazgo y gambetas hacen delirar a los hinchas, aunque reciente noticia preocupa en el club.

Es que tras años vegentando en discretas campañas, el clásico rival del Betis vivirá un fuerte sacudón administrativo. Esto, porque el club está a la venta y la operación está a una firma de concretarse.

Con ese panorama, desde España avisaron novedades para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, ya que nuevos dueños ponen en jaque a todo el equipo y su futuro. Es más, ya hay un grupo que se acerca a la firma final para hacerse del club.

Ojo, Alexis: así se viene el panorama en el Sevilla

En plena tierra del Sevilla dieron detalles de los avances en proceso de venta del club, que tiene a Alexis mirando de reojo a los nuevos dueños para definir su futuro en el equipo.

Alexis y su gran campaña en Sevilla.

“Los grandes accionistas se han reunido con posibles compradores, podría ser vendido antes del final de 2025″, partió diciendo el medio local ABC España, en reuniones que avanzan a paso firme.

En ese sentido, el mismo citado medio avisó ya montos y cómo se viene la mano con el que sería el nuevo jefe máximo de Alexis. Al respecto, la información apunta a que hay “seis grupos interesados, la última oferta de 2.400 de euros por acción no convenció a los accionistas”.

“La venta entra en su fase final, el mejor colocado es un empresario americano”, cerraron, en lo que serán meses claves para definir si Alexis y Gabriel Suazo mantienen el sitial actual con sus nuevos dueños.

