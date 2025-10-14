¿Apuran la renovación? Las primeras luces sobre el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sanchez se ha transformado en el gran líder del Sevilla. Pese a no ser capitán, el Bicampeón de América comanda a su compañeros y en el camarín lo destacan por su labor como referente.

“Está por todo y por todos. Está rindiendo de una forma espectacular y esperemos que siga así”, destacó Peque que hasta ha recibido habilitaciones del nacido en Tocopilla.

ver también Hizo un golazo gracias a un taquito de Alexis Sánchez en Sevilla y alucina con el chileno: “Es increíble”

Pero el otro gran tema que preocupa en torno a Sánchez, es su futuro. De momento firmó por solo una temporada, y su edad es un tema que preocupa ante una posible extensión de contrato.

Ahora el caso de Alexis se compara con César Azpilicueta. El defensa de 36 años, la misma que Sanchez, llegó en este mercado de pases y se ha transformado en pieza clave en la defensa.

Alexis y Azpilicueta son los referentes en el plantel de Sevilla

Sin embargo, su edad también fue el gran pero al momento de su contratación. Por lo mismo se indica desde Orgullo Biri que tiene un contrato por un año y que tendrá renovación automática si completa al menos la disputa de 25 partidos oficiales en la temporada. Cifra que a todas luces asoma más que alcanzable para quien fuese capitán del Chelsea por más de una década.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasará con el futuro de Alexis Sánchez?

Ante la situación de Azpilicueta, de inmediato se apunta al momento de Alexis Sánchez, que en Sevilla se encuentra retomando su mejor nivel. Por lo mismo, se menciona que su renovación será si logra una cifra similar de partidos.

Cabe consignar que ya se indicó que el sueldo de Alexis Sánchez no es de los top en Sevilla. Según El Chiringuito, esto sería un millón de euros por temporada.

ver también ¿Para regresar a Chile? Alexis Sánchez se inspira en Guns N’ Roses y la vuelta de “lo clásico”

Pero dicha cifra aumenta por objetivos cumplidos y que se transforman en bonos por goles y partidos disputados. Pero el gran rendimiento que ha mostrado, y el rol de referente que cumple en el camarín serían argumentos más que suficientes para mantenerlo en el plantel de Matías Almeyda. Incluso para cambiar las condiciones de cara al próximo año.

Publicidad