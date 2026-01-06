Un pésimo momento pasa el Sevilla de Alexis Sánchez, que el pasado domingo recibió un duro cachetazo en la Liga de España y empieza a coquetear con puesto de descenso.

El cuadro donde también milita Gabriel Suazo vivió una fea jornada este domingo, porque cayó por 3-0 ante el equipo que era colista, Levante, y quedó a solo cuatro puntos de la zona de descenso.

Alexis fue titular y jugó todo el partido en el cuadro sevillano, y debido a su actuación, se ganó criticas por la siempre dura prensa andaluza.

Críticas a Alexis Sánchez por no patear un penal para Sevilla

Sevilla tuvo una clara opción para descontar en el final del partido, ya que hubo un penal para los andaluces, el cual iba a patear Alexis, pero se lo pidió Isaac Romero, quien falló el disparo.

La decisión de pasarle el tiro desde los 12 pasos a Isaac fue fuertemente criticada por el periodista Francisco José Ortega, quien mediante una columna en Diario de Sevilla se fue en contra del chileno.

Alexis recibe críticas. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Está claro que si el lebrijano marca el gol, como debía, el comentario sobraba, pero el lanzamiento no acabó en las redes y la culpa debe recaer en ambos, particularmente en el más veterano por mostrarse permisivo“, dijo el columnista.

“El chileno jugó como delantero centro y tuvo dificultades físicas tanto para presionar a los centrales como para irse en velocidad de ellos. Encima la única oportunidad clara que se le presentó en un magnífico centro lateral acabó flojita en las manos de Ryan”, agregó.

Sevilla se enreda en la tabla de posiciones de la Liga de España y Alexis Sánchez empieza a ser cuestionado.

