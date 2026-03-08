Este domingo continúa la acción futbolera con grandes encuentros en las diferentes ligas del mundo. España es una de las que tendrá actividad con la continuación de la jornada 27, donde el Sevilla de los chilenos, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, recibirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán la visita de un rival directo, Rayo Vallecano.

Partido clave para el conjunto dirigido por el argentino Matías Almeyda, que ha tenido una temporada irregular que lo mantiene lejos de los primeros puestos.

ver también “Faltaban huevos…”: el íntimo festejo de Alexis Sánchez tras sufrido empate del Sevilla ante Betis

Actualmente los blanquirrojos registran una racha de cuatro partidos sin perder, eso sí, ganaron solamente uno (1-0 vs. Getafe) y empataron los tres restantes, ante Girona (1-1), Alavés (1-1) y recientemente el clásico de la ciudad ante el Betis de Pellegrini (2-2) con golazo de Alexis.

¿A qué hora juega Sevilla vs. Rayo Vallecano por La Liga?

El partido entre Sevilla y Rayo Vallecano se juega este domingo 8 de marzo a partir de las 14:30 horas de Chile en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuan de Sevilla.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al Sevilla y al Rayo Vallecano?

El partido de Sevilla y Rayo será transmitido en Chile por la señal de TV, DSports , exclusiva de DirecTV, en los siguientes canales del cableoperador:

DirecTV

DSports: 610 – 1610.

Además, podrás ver EN VIVO el partido del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por streaming, mediante la plataforma online DGO, también de DirecTV, o Amazon Prime Video.

Publicidad

Publicidad

Formaciones probables

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas; César Azpilicueta, Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Oso; Isaac Romero y Alexis Sánchez (Akor Adams).

Odysseas Vlachodimos; Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas; César Azpilicueta, Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Oso; Isaac Romero y Alexis Sánchez (Akor Adams). Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Espino; Oscar Valentín, Gerard Gumbau; Ilias Akhomach, Isi Palazón; Álvaro García; Jorge de Frutos.

Tabla de la Liga de España:

Sevilla llega a este encuentro con 30 puntos, posicionándose en el 14° puesto de la tabla de posiciones, más cerca de la zona de descenso (5 puntos) que de los puestos europeos (10 unidades).

Rayo, por su parte, suma los mismos puntos que el conjunto sevillano. Eso sí, gracias a su mejor diferencia de goles (-6 vs. -7) lo posicionan un puesto más arriba, en el 13° de la tabla.

Publicidad