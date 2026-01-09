Movidas 2026: Sonó en Colo Colo y ahora gigante de Argentina está a detalles de ficharlo

El mercado de fichajes se mueve en el planeta fútbol y ahora en Argentina aseguran que hay tres chilenos en la carpeta de uno de los gigantes dormidos del fútbol trasandino. Esto tiene relación con Newells que reforzar su mediocampo.

El elenco dirigido por la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez necesita un jugador de calidad para el engranaje del equipo. Por lo mismo se indica que va por jugadores de experiencia. Lo que podría remecer está ventana de contrataciones.

Según el periodista Juan Pablo Gómez, el cuadro rosarino sigue de cerca los pasos de Pablo Galdames (Independiente), Williams Alarcón (Boca Juniors) y Claudio Báeza (Vélez).

El tema es que de momento el que tienen más chances de llegar es el ex Unión Española ya que en el cuadro del Rojo tiene vía libre para salir. Incluso estuvo en la órbita de Colo Colo para reemplazar a Vicente Pizarro.

Por su parte Alarcón también tiene importantes chances de dejar el xeneize en busca de más minutos de titular. Aunque indican que corre un poco más atrás por el alto sueldo del ex Unión Calera.

¿Pablo Galdames a cambia de club?

Así las cosas, el comunicador informó que para concretar la llegada de Pablo Galdames a Newells falta un importante detalle: que se libere un cupo de extranjeros. Lo que ya está trabajando la dirigencia y tiene en la mira la salida de Juan Espinola o Martin Fernández.

De concretarse la salida de alguno de los jugadores mencionados, el chileno Galdames sería el nuevo refuerzo del cuadro rosarino y que ya sumó a Gabriel Arias en este mercado de fichajes. Además para Galdames sería su octavo club y podría ser rival de Vicente Pizarro en el clásico ante Rosario Central.