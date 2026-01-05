Gabriel Arias estuvo en órbita de Universidad de Chile e incluso Colo Colo. El argentino nacionalizado criollo y que defendió a la selección chilena dejó Racing Club y apareció como nombre fuerte para el arco azul, pero fue fichado por Newell’s Old Boys.

Así las cosas, la portería de la U seguirá defendida indiscutiblemente por Gabriel Castellón, secundado por Cristopher Toselli. Sí, el mismo orden y factores de la temporada pasada.

Toselli había adelantado su retiro, pero finalmente renovó por otro año con Universidad de Chile. ¿Pero qué pasó con Gabriel Arias?

Ya se sabía que la llegada de Francisco Meneghini como nuevo DT de la U fue clave para que se diluyera el arribo de Arias. Este lunes, BolaVip Chile profundizó en la verdadera razón para el meta no llegara al Chuncho.

Meneghini sí y no: Christian Bragarnik

Es que el problema no era directo entre el DT y el arquero, sino un enredo puntual con el agente Christian Bragarnik. Otra vez un representante y uno siempre controvertido.

Arias ya es jugador de Newell’s: la verdadera razón de por qué no llegó a la U.

“Tras la salida del DT desde O’Higgins, su relación con Christian Bragarnik no quedó en buena lid. He ahí el meollo del asunto: el agente es controlador del club rancagüino y, a la vez, agente del guardavallas de 38 años“, publica BolaVip.

Agregan que “los roces descritos fueron claves y entramparon una posible negociación con la cúpula laica. La relación entre el empresario y el estratega está quebrajada desde que coincidieron en Defensa y Justicia”.

“Ante tal panorama, Gabriel Arias se distanció de Universidad de Chile y decidió inclinarse por otra alternativa para su carrera”, sentencian.

