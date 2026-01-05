Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Revelan la verdadera y profunda razón: ¿por qué no llegó Gabriel Arias a U de Chile?

Gabriel Arias no llegó a la U: revelan la verdadera razón que alejó al portero del Chuncho... Indirectamente Paqui Meneghini, directamente por un representante.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Revelan la verdadera razón del frustrado fichaje de Arias en la U.
© Photosport y Getty ImagesRevelan la verdadera razón del frustrado fichaje de Arias en la U.

Gabriel Arias estuvo en órbita de Universidad de Chile e incluso Colo Colo. El argentino nacionalizado criollo y que defendió a la selección chilena dejó Racing Club y apareció como nombre fuerte para el arco azul, pero fue fichado por Newell’s Old Boys.

Así las cosas, la portería de la U seguirá defendida indiscutiblemente por Gabriel Castellón, secundado por Cristopher Toselli. Sí, el mismo orden y factores de la temporada pasada.

Toselli había adelantado su retiro, pero finalmente renovó por otro año con Universidad de Chile. ¿Pero qué pasó con Gabriel Arias?

Ya se sabía que la llegada de Francisco Meneghini como nuevo DT de la U fue clave para que se diluyera el arribo de Arias. Este lunes, BolaVip Chile profundizó en la verdadera razón para el meta no llegara al Chuncho.

Duro golpe: El primer gallito que Francisco Meneghini pierde en U de Chile

ver también

Duro golpe: El primer gallito que Francisco Meneghini pierde en U de Chile

Meneghini sí y no: Christian Bragarnik

Es que el problema no era directo entre el DT y el arquero, sino un enredo puntual con el agente Christian Bragarnik. Otra vez un representante y uno siempre controvertido.

Arias ya es jugador de Newell’s: la verdadera razón de por qué no llegó a la U.

Arias ya es jugador de Newell’s: la verdadera razón de por qué no llegó a la U.

Publicidad

Tras la salida del DT desde O’Higgins, su relación con Christian Bragarnik no quedó en buena lid. He ahí el meollo del asunto: el agente es controlador del club rancagüino y, a la vez, agente del guardavallas de 38 años“, publica BolaVip.

Agregan que “los roces descritos fueron claves y entramparon una posible negociación con la cúpula laica. La relación entre el empresario y el estratega está quebrajada desde que coincidieron en Defensa y Justicia”.

La gloriosa reacción de Hormazábal al reencuentro de Edu Vargas y Aránguiz en U de Chile

ver también

La gloriosa reacción de Hormazábal al reencuentro de Edu Vargas y Aránguiz en U de Chile

“Ante tal panorama, Gabriel Arias se distanció de Universidad de Chile y decidió inclinarse por otra alternativa para su carrera”, sentencian.

Publicidad
Lee también
Francisco Meneghini pierde un duro primer gallito en la U
U de Chile

Francisco Meneghini pierde un duro primer gallito en la U

Oficial: este será el segundo arquero de U. de Chile 2026
U de Chile

Oficial: este será el segundo arquero de U. de Chile 2026

Hay primer acuerdo: le pueden quitar un jugador a la U
U de Chile

Hay primer acuerdo: le pueden quitar un jugador a la U

Iquique confirma un refuerzo recién descendido para la Primera B 2026
Mercado de fichajes 2026

Iquique confirma un refuerzo recién descendido para la Primera B 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo