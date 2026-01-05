Valentín Castellanos quizás no tuvo un gran paso por Universidad de Chile, pero a la distancia sigue ayudando al club gracias a su millonario traspaso al West Ham United.

Castellanos es un argentino que comenzó su carrera profesional en el Romántico Viajero, pero solo pudo jugar un partido antes de partir al extranjero en 2017. De ahí, pasó a Montevideo City Torque y New York City, hasta dar el salto a Europa al Girona.

El nuevo paso de Castellanos

Después de hacer una muy buena campaña en Girona, Valentín Castellanos fue traspasado a Lazio. En las Águilas fue de menos a más e incluso, logró llegar a la selección de Argentina. Incluso, disputó las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026.

ver también ¿Destrona a Arturo Vidal como el mejor pagado? Filtran el sueldo de Juan Martín Lucero

Sus buenas actuaciones llamaron la atención del torneo más fuerte del mundo: La Premier League y fue West Ham United el equipo que lo invitó a soplar burbujas a Londres. Los Hammers pusieron 29 millones de euros sobre la mesa y se quedaron con el delantero argentino.

“West Ham United se complace en anunciar el fichaje del delantero internacional argentino Valentín Castellanos”, escribieron los Irons. El equipo no pasa por un buen momento, por lo que esperan que Taty los ayude a alejarse de la zona de descenso.

Quien también celebra este importante paso de Castellanos, es Universidad de Chile. El Romántico Viajero al ser parte de la formación del argentino, le corresponde un 1% del traspaso. Es decir, cerca de 300.000 euros (alrededor de 317 millones de pesos).

Publicidad

Publicidad

Si bien el Bulla no logró disfrutar mucho a Taty en lo futbolístico, a la distancia este sigue dándole beneficios económicos al León. El dinero aportado puede ser de mucha ayuda en el presente mercado 2026, donde ya ficharon a Eduardo Vargas y ahora van por Juan Martín Lucero.