Universidad de Chile tiene agendado dos compromisos amistosos en la pretemporada que comenzó esta semana de la mano del técnico Francisco Meneghini, para estrenarse este 2026 ante sus hinchas.

El primero de ellos es el domingo 18 de enero, cuando se desplacen al estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo de la ciudad de Concepción, donde chocarán ante el poderoso Racing de Argentina.

Un duelo que los hinchas están esperando para ver la nueva apuesta deportiva que tendrá la U, además marcará el reencuentro de Eduardo Vargas con los seguidores azules.

Por lo mismo, ya se han puesto a la venta las entradas para el compromiso, las que se pueden adquirir por el sistema Passline, las que van desde los 16.000 a los 70.000 pesos.

¿Cuánto valen las entradas para U de Chile vs Racing?

Para el 18 de enero, a las 19.00 horas, quedó programado el Desafío Internacional del Verano, donde Universidad de Chile recibirá al siempre complicado cuadro de Racing, en Concepción.

Por lo mismo, a la espera de un reducto completamente lleno en el sur del país, que ya se están vendiendo las entradas para los hinchas bullangueros, las que esperan que se vayan como pan caliente.

Estas van desde la Galería a $16.000 ($8.000 niño), Andes $30.000 ($15.000 niño), Pacífico $40.000 ($20.000 niño), además que habrá Palcos Vip a $50.000 y $70.000, según la ubicación.

Revisa los precios de las entradas:

