El mercado de fichajes continúa en movimiento en todo el mundo, donde revelan que Alexander Aravena podría despedirse del Brasileirao para llegar a la liga argentina y sumarse al Racingque recientemente cerró el fichaje de Damián Pizarro.

El jugador chileno no ha podido posicionarse en Gremio y su salida podría ser una opción para sumar más minutos esta temporada. Sin embargo, no será una transacción sencilla según revelan desde Argentina.

La traba que complica la llegada de Aravena a Racing

Según revela Olé, a la Academia, por este mercado, no le interesa la llegada de refuerzos, sino que busca crecer económicamente. Por lo mismo, la única forma en que se realice el traspaso que involucra al jugador chileno es que las cifras económicas sean importantes para Racing.

Gremio tiene sus ojos puestos en Juan Ignacio Nardoni, quien tiene una cláusula de rescisión de 22 millones de dólares. En la negociación, el cuadro brasileño ofreció 6.000.000 de dólares y parte del pase de chileno como compensación, la cual fue rechazada.

Mientras que en la segunda oferta, la cifra se elevó a 7.500.000 millones, pero tampoco fue aprobada, ya que la escuadra busca un piso de 10 millones de dólares para negociar.

Esto debido a que el equipo no es dueño total de su pase, puesto que Unión se queda con el 30% de la ficha, a lo que se suma el 10% de plusvalía si es que es vendido por una cifra mayor a 8 millones de euros.

Por este motivo, la Academia busca que la venta sea millonaria para poder sacar dividendos y de lo contrario, no será vendido, lo que dificulta la salida de Aravena de Gremio.