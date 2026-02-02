Vicente Pizarro poco a poco se adapta al ritmo del fútbol argentino. Ante River Plate completó su tercer partido consecutivo como titular en Rosario Central, lo que deja claro que para Jorge Almirón es clave en la mitad de la cancha.

En sus primeros encuentros recibió algunas críticas, pues le costaba entrar en el ritmo que requieren duelos que son muy friccionados en el medio. Algo que olvidó ante el Millonario.

Eso demostró a los 15 minutos de partido, cuando disputó una pelota dividida con Fausto Vera. El ex Colo Colo llegó tarde y le dio un fuerte pisotón a su rival.

El árbitro no dudó en sacarle amarilla, a pesar de que recién comenzaba el duelo. “Clara la infracción, bien por Facundo Tello”, señalaron en la transmisión por el castigo al Vicho.

Tweet placeholder

Hinchas de Central aplauden a Pizarro por la acción

En Argentina les gusta que los jugadores sean “metedores” y vayan a la refriega en cada acción de juego. Por eso a Pizarro lo empiezan a querer en Rosario.

Publicidad

Publicidad

ver también Paulo Díaz vuelve a ser titular en River y se desahoga: “Se habló mucho…”

“Gran partido el de Vicente Pizarro. El de Colo Colo llegó y se puso a jugar”, fue uno de los comentarios que le dedicaron junto a una falta de la patada que le puso a Vera.

Tweet placeholder

Se destacó del Vicho que, a pesar de esta amonestado, supo manejar eso para realizar una segunda parte espléndida, en la que Central mejoró su rendimiento.

Publicidad

Publicidad

“Buen segundo tiempo de Vicente Pizarro. Se acerca a jugar, se anima a habilitar”, señalan desde info Canalla. “Falta que se anime a patear”, complementaron.