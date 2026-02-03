Es tendencia:
Comparan a Pablo Ruiz con importante ex figura de Colo Colo: “Tiene mejor pegada que…”

El volante argentino-chileno está muy cerca de convertirse en el último fichaje de los albos para la temporada 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Pablo Ruiz marcando a Lionel Messi.
Colo Colo necesita levantarse tras el catastrófico debut en la Liga de Primera, donde perdió por un claro 3-1 ante Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Blanco y Negro sabe que debe potenciar el flaco plantel de los albos, es por ello que agiliza las conversaciones para llegar a un acuerdo con el volante argentino-chileno Pablo Ruiz.

El zurdo pertenece a los registros de Real Salt Lake de la MLS y se espera que en las próximas horas llegue a un completo acuerdo, para volver a Chile tras su paso por San Luis de Quillota.

Gerson Martínez compara a Pablo Ruiz con Vicente Pizarro

El ex delantero de San Luis, Colo Colo, la selección chilena, entre otros, Gerson Martínez, fue compañero de Ruiz en el cuadro canario y lo compara con Vicente Pizarro, señalando que son similares.

“Es parecido a él (Pizarro) en cuanto a la buena técnica y a la dinámica. Pablo también es muy punzante dentro del campo y creo que tiene mejor pegada que Pizarro. Igual llegar a Colo Colo es otra presión, pero espero que le vaya bien y pueda jugar”, dijo el ex goleador a As.

Pablo Ruiz se acerca a Colo Colo. (Photo by Jordan Bank/Getty Images)

“Siempre fue un chico interesante, ya que se insertó súper bien en el club. Primero llegó a cadetes y después Miguel Ramírez lo subió al primer equipo y lo hizo jugar. Tenía buena técnica y buena pegada”, agregó acerca de Ruiz.

Por último, Gerson Martínez cree que Pablo Ruiz será un aporte para Colo Colo: “es una buena elección, porque llega más maduro y siempre fue muy competitivo, así que espero que le vaya bien. Ojalá se le dé la opción”.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

