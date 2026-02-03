Un debut calamitoso tuvo Colo Colo en la Liga de Primera, porque fue a Valparaíso para jugar con Deportes Limache y sumó una dura derrota en el inicio oficial de la temporada.

El mal trabajado equipo de Fernando Ortiz tuvo una desastrosa presentación defensiva, a los 27 minutos ya le habían hecho tres goles y terminó perdiendo por 3-1 ante el modesto elenco tomatero.

Los dirigentes de Blanco y Negro estaban buscando los últimos fichajes antes de la derrota y con el resultado puesto agilizan gestiones, donde el apuntado es el volante argentino-chileno Pablo Ruiz.

Arturo Vidal, el gran perjudicado en Colo Colo por el inminente arribo de Pablo Ruiz

Pablo Ruiz viene a Colo Colo para suplir las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, quienes partieron a Rosario Central y Alianza Lima, respectivamente.

“Soy un creador de juego. Me gusta jugar simple, dar pases filtrados y de larga distancia. También tengo recuperación. Eso lo implementé desde el año pasado“, dijo el zurdo a As.

La llegada de Ruiz supone un cambio en la formación de Colo Colo y todo apunta que el gran perjudicado será Arturo Vidal, quien viene de un mal rendimiento en 2025 y que extendió en el inicio de 2026.

Arturo Vidal tuvo un mal arranque de 2026. Foto: Andres Pina/Photosport

Con el ex San Luis de Quillota como opción, el mediocampo colocolino puede estar compuesto por Tomás Alarcón en el eje, Felipe Méndez a la derecha y Pablo Ruiz a la izquierda. Con este dibujo no tiene cabida el King.

Colo Colo tiene que cerrar pronto a Pablo Ruiz, jugador que puede venir a cambiarle la cara al cuadro albo de cara a la temporada 2026.

