Colo Colo se soba las manos: El Elche de Cepeda vende a figura por 20 millones de euros

Colo Colo espera hacer el mejor de los negocios con Lucas Cepeda tras concretar su venta al Elche de España. Pese a que los albos solo sumaron unos 2,6 millones de dólares en la operación, esperan que esta cifra suba gracias al rendimiento del delantero.

Y es que el Cacique se quedó con el 30% de su pase, por lo que puede ganar bastante dinero si es que el formado en Santiago Wanderers logra brillar en la Primera División de España y ser vendido.

Sin ir más lejos, en el mercado de fichajes invernal que acaba de terminar el Elche logró vender en una cifra millonaria a una de sus figuras, algo que tiene a Colo Colo bastante atento e ilusionado con lo que puede recibir por Cepeda.

Colo Colo se ilusiona gracias a Lucas Cepeda

El jugador en cuestión es Rodrigo Mendoza, volante ofensivo de 20 años que se fue del Elche al Atlético Madrid a cambio de 16 millones de euros, los que ascienden a 20 millones si consideramos los bonos extra.

Mendoza jugó en nuestro país hace unos meses en el Mundial Sub 20. Con su selección el mediocampista fue titular todo el torneo, desde su debut en la fase de grupos hasta los cuartos de final, instancia donde España cayó por 3-2 ante Colombia en Talca.

Rodrigo Mendoza brilló en el Mundial Sub 20 realizado en nuestro país hace unos meses. | Foto: Photosport.

Los medios españoles aseguran que el Elche trató de sacarle el máximo a esta operación, ya que se trataba de uno de sus mayores activos. Sin ir más lejos, algunos ya lo comparan con Pedri, la estrella del FC Barcelona.

Por dar un ejemplo, si el Elche logra vender en una cifra más o menos similar a Cepeda en el futuro, esto se traducirá en unos 6 millones de euros que irán directo a las arcas de Colo Colo. Claro, es un escenario casi perfecto, pero dependerá del propio delantero hacerlo más real o no.

El próximo partido del Elche de Lucas Cepeda

El Elche volverá a la acción en el fútbol español este sábado 7 de febrero, cuando desde las 17:00 (hora de Chile) enfrente a la Real Sociedad en el Estadio de Anoeta. Este duelo será válido por la fecha 23 de La Liga 2025-26.

