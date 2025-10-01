El Mundial Sub 20 sigue avanzando y este miércoles hubo resultados sorpresivos en la primera tanda de partidos. Durante horas de esta tarde, España se complicó y Cuba dio la gran sorpresa para soñar con la clasificación a los octavos de final del certamen.

El primer resultado inesperado se dio en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde la escuadra cubana le robó un agónico empate a Italia. Con ello, se ilusionan con avanzar si es que sacan la tarea adelante en un grupo donde también está Argentina y Australia.

La apertura de la cuenta estuvo a cargo de Andrea Natalia en los 14′ para la Azzurra. Jamal Iddrissou en los 31′ estiró la ventaja de los italianos, que parecían ganar con tranquilidad los tres puntos.

Sin embargo, todo cambió antes del descanso. El propio Iddrissou vio la tarjeta roja en los descuentos del primer tiempo, dejando a su equipo con 10 hombres y con 45 minutos por delante, lo que les costaría muy caro.

Cuba le sacó un empate a Italia y se sumó a la sorpresa de España ante México en el Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

Dos penales le permitirían a Cuba poder igualar las acciones y sumar un punto de oro. Michael Carnejo en los 70′ y 87′ fue el encargado de dejar todo 2 a 2 y así ilusionar a los cubanos con una clasificación a octavos de final.

España con un pie afuera del Mundial Sub 20 tras revés ante México

Aunque la mayor de las sorpresas se dio en el Estadio Nacional con España y México. La Roja de Europa lograba una remontada ante México, pero se le terminó escapando en la agonía para complicarse mucho rumbo a la próxima ronda del Mundial Sub 20.

Fueron los Aztecas quienes abrieron el marcador en Ñuñoa en los 31′ minutos de juego gracias a Gilberto Mora. No obstante, Pablo García, regalón de Manuel Pellegrini en el Real Betis, se encargaría de igualar las cosas antes de irse al descanso.

Un penal en los 80′ le dejó servido el 2 a 1 a Iker Bravo, ex compañero de Alexis Sánchez y Damián Pizarro en Udinese. Pero cuando todo era alegría, nuevamente Mora apareció en los 87′ para anotar el 2 a 2 que deja colgando a los europeos.

Con apenas 2 puntos, tendrán que definir ante Brasil en la última jornada su opción de avanzar a la próxima ronda. Una situación extraña para un equipo que llegaba como candidato al título pero no ha respondido a su cartel.

España se complica y Cuba celebra un punto de oro en el Mundial Sub 20. El torneo entra en una fase decisiva y en la que todos se jugarán el todo o nada para decir presente en los octavos de final.

¿Cuáles son los próximos partidos de España y México en el Mundial Sub 20?

España y México tendrán que definir en la última fecha de la fase de grupos la clasificación a la próxima ronda. La Roja de Europa choca con Brasil el sábado 4 de octubre desde las 17:00 horas en el Estadio Nacional, mientras los Aztecas enfrentan a Marruecos en simultáneo pero en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¿Cuáles son los próximos partidos de Italia y Cuba en el Mundial Sub 20?

Italia y Cuba dan vuelta la página para ir a pelear por la clasificación a octavos de final en la última jornada de la fase de grupos. Los italianos se medirán con Argentina el sábado 4 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander mientras que los cubanos se verán las caras con Australia en simultáneo pero en el Estadio Nacional.

