Argentina derrotó por 1-0 a Italia por la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Con esto, La Albiceleste se clasifica primera en la tabla a los octavos de final, por canasta completa.

El único tanto del partido fue obra de Dylan Gorosito, un golazo a los 74′ tras la asistencia de Tobías Andrada. Antes le habían anulado una conquista a Italia con ayuda del Review.

Cabe recordar que en los partidos anteriores Argentina derrotó a Australia (4-1) y Cuba (3-1), mientras La Azzurra empató contra Cuba (2-2) y venció a Australia. De todas formas los italianos se meten en la siguiente fase.

ver también La selección de Brasil quedó fuera del Mundial Sub 20: histórica marca

Argentina e Italia en carrera; posible rival de Chile si despierta

En el otro duelo, Australia goleó 3-1 a Cuba en el Estadio Nacional con goles de Max Caputo (21′ y 50′) y Daniel Bennie (39′). El descuento fue obra de Alessio Raballo (63′).

Argentina con canasta completa se mete en octavos del Mundial por el lado de la selección chilena.

De esta forma, Argentina cierra el grupo primer como 9 puntos, seguido de Italia con 4. Ambos acceden a octavos de final. Australia con 3 unidades espera a ver si le alcanza como mejor tercero y Cuba se despide cuarto con sólo un positivo.

Publicidad

Publicidad

En la ronda de los 16 mejores, Italia enfrentará en Rancagua al primero del Grupo E (Estados Unidos, Francia o Sudáfrica).

ver también Le ganaron a Chile, celebraron con todo y ahora parecen más fuera que dentro del Mundial Sub-20

Por su parte, Argentina espera por el tercero del Grupo B, E ó F. De la llave de La Albiceleste saldrá el rival de Chile o México por los cuartos de final.

Tabla final del Grupo D

Publicidad