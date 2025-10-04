La selección de Brasil cerró su participación en el Mundial Sub 20, donde quedó en el último lugar del grupo C, luego de perder ante la selección de España por 1-0 en el Estadio Nacional.

Los brasileños, que venían de empatar 2-2 ante la selección de México y luego perder por 2-1 ante la selección de Marruecos, se jugaban la vida en el último partido ante los españoles.

Pero en un contundente partido los Europeos se quedaron con la victoria, con una solitario gol de Iker Bravo en el segundo tiempo, que tampoco aseguró el paso para los españoles.

En ese sentido, por primera vez Brasil quedó fuera en la fase de grupos el Mundial, mientras que esto marcó la eliminación del flamante campeón de Conmebol.

La selección de Brasil se fue para la casa en el Mundial Sub 20. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Brasil fuera con una histórica campaña

El campeón de Sudamérica en la categoría Sub 20 se despidió rápidamente del Mundial en Chile, luego de quedar último lugar en el grupo C del torneo, sumando tan sólo un punto.

Un rotundo fracaso para el equipo que se coronó hace unos meses como el campeón Conmebol, donde si bien le tocó el grupo de la muerte, sólo le quitó puntos a México.

La prensa internacional destaca que por primera vez se han quedado fuera en la fase de grupos, para un país que había sido cinco veces campeón de la categoría y que ahora toca fondo.

Una situación que deja fuera de todo panorama al técnico Ramon Menezes y que traerá un escándalo de proporciones para el fútbol brasileños y sus series juveniles.

