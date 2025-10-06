Le faltaron métricas: el primer despedido por el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 entra en su etapa decisiva, porque se acabó la fase zonal y empiezan los partidos de eliminación directa, a partir de este mismo martes 7 de octubre.

Uno de los equipos que decepcionó en la Copa del Mundo que se juega en Chile fue Brasil, que quedó en el último lugar del Grupo C, por ende, fue eliminado de la competición.

El Scratch tuvo uno pésimo rendimiento en el estadio Nacional, donde sumó derrotas ante España y Marruecos, más un empate con México, que lo dejaron afuera del certamen planetario.

Brasil despide al entrenador de la selección Sub 20

La Confederación Brasileña de Fútbol no quiso escuchar las disculpas ni las métricas que iba a presentar el DT Ramon Menezes, a quien despidieron de inmediato tras el fracaso.

“La Confederación Brasileña de Fútbol anuncia que Ramón Menezes deja de ser el entrenador de la selección brasileña masculina sub 20. La decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta el momento“, señaló el ente brasileño a través de un comunicado.

Ramon Menezes fue despedido de su cargo en Brasil. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramon a lo largo de su carrera al frente de éste y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino”, agregó el escrito.

“Le deseamos éxito a Ramon en sus próximos retos profesionales y reiteramos nuestro reconocimiento por el compromiso y dedicación demostrado en todas las competiciones en las que compitió”, cerró el texto.

Brasil fue el único equipo de la Conmebol que quedó eliminado en fase de grupos, ya que siguen en competencia Chile, Argentina, Colombia y Paraguay.

