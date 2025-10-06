Manuel de Tezanos recuerda una “métrica” olvidada que pudo ayudar a Nicolás Córdova: “Ahora…”

La selección chilena clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 de manera polémica, porque pasó de ronda gracias a tener menor tarjetas amarillas que Egipto en la fase de grupos.

El equipo de Nicolás Córdova perdió con los africanos en el estadio Nacional y sumó su segunda derrota en línea en el certamen (la otra fue ante Japón), pero igual pudo acceder de fase gracias al criterio Fair Play.

Ahora el equipo nacional tendrá un desafío muy complejo, ya que se medirá con México, elenco que quedó por sobre España y Brasil en el “grupo de la muerte”.

Manuel de Tezanos recuerda ausencia de Iván Román en el Mundial

Muchos análisis se han hecho sobre las métricas que ha arrojado la selección de Nicolás Córdova en la Copa del Mundo y uno de ellos lo hizo Manuel de Tezanos Pinto.

El periodista habló de la Roja y recordó la ausencia de Iván Román, quien no fue citado al Mundial por la negativa de Atlético Mineiro, debido a que el torneo no se juega en fecha FIFA.

Iván Román no pudo jugar el Mundial. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

Si Córdova hubiese podido llamar al defensor habría estado en condiciones recién de debutar ante México, porque estaba suspendido por tres partidos y no habría podido jugar en la fase de grupos.

“Ahora cómo hubiera cambiado la cosa si estuviera Iván Román”, recordó De Tezanos cuando anticipó el partido con los aztecas.

Chile se juega el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20 ante los mexicanos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs México en el Mundial Sub 20?

El partido por los octavos de final del Mundial Sub 20 entre Chile y México se jugará este martes 7 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.