No está Piero Maza: La IFFHS publica ranking con los mejores árbitros del 2025

El 2025 enfrenta sus últimos días y por lo mismo comienzan a realizarse los balances de temporada. Lo que en está ocasión aprovechó la IFFHS para premiar a uno de los protagonistas principales del fútbol: los árbitros.

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol realizó un exhaustivo análisis a los referís de todo el planeta. Lo que llamó la atención ya que en el ranking final no hubo ningún sudamericano entre los elegidos.

Por lo que lamentablemente para Chile, deja escapar un nuevo galardón. Esto debido a que el juez Piero Maza no fue seleccionado pese a tener grandes presentaciones y dirigir finales como la de Copa Sudamericana.

¿Cuál fue el mejor árbitro del 2025?

Según el prestigioso sitio, el mejor árbitro de todo el 2025 fue el francés Clement Turpin. El pito central de 43 años fue destacado con 65 puntos, diez más que su compatriota François Letexier y el polaco Szymon Marciniak que fueron los que más se acercaron al primer puesto.

El francés Clement Turpin fue elegido como el mejor árbitro del 2025 (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Clement Turpin ofreció actuaciones de primera clase en las competiciones continentales, mostrando control, calma y un posicionamiento excepcional. Tomó el control de los partidos”, recalcaron. El franchute está entre los más destacados desde 2019 ya que desde entonces siempre ha estado en el top 10.

En el listado se destaca la presencia de los franceses que lideran el ranking. Luego en el cuarto puesto figura Istvan Kovacs (Rumania) con 54, Michael Oliver (Inglaterra) con 53, Felix Zwayer (Alemania) con 45 y Salvo Vincic (Eslovenia) con 41. En el cierre del listado asoman Alireza Faghani (Australia) con 25, Maurizio Mariani (Italia) con 25 y Sandro Scharer (Suiza) con solo 12.