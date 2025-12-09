Es tendencia:
Piero Maza elige su mejor partido del 2025: “No hablaron de nosotros…”

Tras ser electo como el mejor silbante de la temporada, el internacional hizo un balance de su año y destacó que representó de buena forma al arbitraje chileno en el ámbito continental.

Por Alfonso Zúñiga

Piero Maza escogió cuál fue su mejor encuentro del 2025.
© Getty ImagesPiero Maza escogió cuál fue su mejor encuentro del 2025.

Una distinción polémica y poco querida por los hinchas del fútbol chileno, fue la elección del Mejor Árbitro del 2025 en la Gala Crack que realizó la cadena TNT Sports, donde quien resultó ganador fue el internacional Piero Maza.

El juez de 41 años no sólo tuvo una destacada participación en el ámbito local, donde dirigió 16 encuentros, entre ellos el Superclásico del 12 de julio en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile venció por 2-1 a Colo Colo, duelo donde cobró tres penales.

Piero Maza tuvo presencia importante en torneos Conmebol, donde impartió justicia tanto en Copa Libertadores como Sudamericana. A la hora de hacer balances, el árbitro le reconoció a los micrófonos de RedGol cuál fue su mejor partido del 2025.

Piero Maza es el mejor árbitro de la temporada en el fútbol chileno según la Gala Crack

Piero Maza elige su mejor juego del 2025

Sobre su temporada, el silbante reconoció que “fue un año muy positivo, siempre es importante terminarlo en buen pie para el próximo. Nos tocaron partidos importantes en el ámbito internacional, si bien es cierto que me tocó dirigir a mí, vamos representando al arbitraje nacional. Por eso, estoy muy contento”.

Ante la consulta de cuál fue su mejor actuación en 2025, Piero Maza reconoció que “la Final de Copa Sudamericana, pues fue un juego difícil, como siempre con equipo argentino contra brasileño, y para nosotros siempre es bueno que no hablen del arbitraje post partido“.

Por último, el juez FIFA se refirió a su presencia en la lista de los 25 mejores árbitros del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). “Creo que es demasiado, pero me lo tomé con sorpresa, no me lo esperaba“, finalizó.

Los números del árbitro durante 2025

EN LIGA DE PRIMERA:

  • 16 encuentros
  • 99 tarjetas amarillas
  • 5 dobles amarillas
  • 5 expulsiones
  • 11 penales

EN COPA LIBERTADORES:

  • 13 encuentros
  • 55 tarjetas amarillas
  • 1 expulsión
  • 4 penales

EN COPA SUDAMERICANA:

  • 2 juegos
  • 7 tarjetas amarillas
  • 1 expulsión
Así fue su actuación en la Final de Copa Sudamericana

