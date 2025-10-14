Las selecciones que clasificaron al Mundial de 2026 están ocupando la fecha FIFA de octubre para jugar amistosos y prepararse para la cita planetaria, situación que está haciendo Brasil.

El Scratch quiere tomarle de a poco la mano a su millonario nuevo entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, sin embargo, este martes sumó el primer gran papelón con el europeo a la cabeza.

Los brasileños se imponían con claridad a Japón por 2-0 en Tokio, no obstante, los asiáticos jamás se rindieron e hicieron delirar a su público tras dar vuelta el resultado e imponerse por 3-2.

Brillante segundo tiempo de Japón ante Brasil

La Canarinha estaba realizando un gran partido en el Tokyo Stadium, donde se imponía por 2-0 con los goles en el primer tiempo de Paulo Henrique (26′) y Gabriel Martinelli (32′).

Pero los japoneses, con la complicidad de sus emocionados hinchas, dieron vuelta las acciones en un complemento brillante, gracias a las anotaciones de Takumi Minamino (52′), Keito Nakamura (62′) y Ayase Ueda (71′), para así sorprender al ex DT de Real Madrid.

Carlo Ancelotti sufrió por la nueva derrota de Brasil. (Photo by Toru Hanai/Getty Images)

Brasil suma su segunda derrota con Carlo Ancelotti a la cabeza, aunque la primera se dio en condiciones antinaturales, porque fue en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto frente a Bolivia por las Eliminatorias.