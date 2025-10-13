Es tendencia:
Manuel de Tezanos está ansioso y pide que la selección chilena confirme a su DT pronto: “Me confunde…”

El periodista analizó los dichos de Felipe Correa, quien está muy relajado pese a que la Roja no tiene entrenador titular.

Por Carlos Silva Rojas

La selección chilena aún no tiene a su DT definitivo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa selección chilena aún no tiene a su DT definitivo.

Los milagros existen y aquello quedó demostrado el pasado viernes, porque la selección chilena volvió a ganar un partido en 2025, tras superar a Perú en un amistoso en La Florida.

El equipo que dirigió el interino Sebastián Miranda se impuso por 2-1 en el césped artificial floridano, tras las conquistas de Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez.

La victoria sigue dejando muchas dudas, ya que es apenas el segundo triunfo del año de la Roja, fue en los minutos finales y se dio ante un cuadro peruano que vino con muchos jugadores jóvenes, mientras que el equipo nacional puso a su mejor gente.

Manuel de Tezanos pide que llegue luego un DT a la Roja

El gerente de las selecciones chilena, Felipe Correa, está muy relajado y declaró que recién para marzo espera tener confirmado al nuevo DT de la adulta, situación que genera debate.

El periodista Manuel de Tezanos Pinto no está de acuerdo con el directivo, porque quiere que el nuevo estratega titular de la Selección adulta sea ratificado lo más rápido posible.

Sebastián Miranda fue el DT de Chile ante Perú. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Sebastián Miranda fue el DT de Chile ante Perú. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“A mí esto me confunde un poco, esto de Correa de estar tan relajado y pensar en el próximo año para elegir al nuevo entrenador. Está bien que lo declare, pero me gustaría que sea mentira y que Chile tenga un entrenador lo antes posible“, dijo el comentarista en su programa Balong Radio.

Los próximos partidos de la selección chilena serán en noviembre próximo, cuando enfrente a Rusia y Perú en Europa.

