La selección chilena Sub 20 no tuvo una buena performance en el Mundial de nuestro país, al ganar un partido y perder tres. Por eso hubo muchos cuestionamientos hacia Nicolás Córdova por parte de los especialistas.

Claro que también queda claro que en el camarín no había mucha armonía. Así lo dejó en evidencia Willy Chatiliez, quien entró en el primer partido ante Nueva Zelanda, luego fue titular ante Japón y luego fue cortado por Córdova pues no sumó más minutos.

En charla con Kenotrotamundos Skechers Fútbol, Chatiliez señaló que el Mundial “fue una experiencia inolvidable en tu casa, animados por 45 mil personas y no hay mejor experiencia que eso”, aunque luego el jugador del Huesca de España criticó la forma de dirigir de Córdova.

Primero admitió que “en la cancha hubo muchas dificultades, tanto colectivas como individuales, sobre todo por minutos. Es una pena, hay cosas que un jugador no puede controlar todo” y luego se desahogó tras no sumar más minutos en el Mundial.

Willy Chatiliez esperaba más chances en el Mundial Sub 20

“Sentía que podía aportar más al equipo si hubiese tenido más oportunidades, más minutos. Fue una decepción por parte del cuerpo técnico, no es primera vez que me pasa, ya me pasó en el Sudamericano de tener esa decepción y no haber jugado lo que uno esperaba. Que se repita otra vez, es grande la decepción”, agregó.

Sobre si pudo conversarlo con Córdova, señaló que “por desgracia ni siquiera intercambiamos palabras, creo que es más de ellos de acercarse al jugador y dar una explicación. Lamentablemente ni siquiera decidieron explicarse, entonces eso demuestra el interés que tienen conmigo”.

Chatiliez espera tener otra oportunidad en la Roja adulta

Piensa que lo ocurrido ante Japón, en el que cometió un penal, pudo ser crucial. “Salí triste de ese partido, no salió como yo esperaba. Hay que aceptar que no salió como uno esperaba, pero así es el fútbol, el deporte. Hay que saber doblar página, lo hice y estaba preparado para otro oportunidad, pero sin entender el por qué no la recibí”, dijo Willy.

También habló de la forma de entrenar de Córdova. “En Huesca creo que se entrena más enfocado en el rival, en lo que podemos hacer para vencer. Lo positivo acá en Chile es que los ejercicios se repiten mucho, con buena intensidad. Pero que se repita tanto también tiene algo negativo: si siempre haces lo mismo, cuando las cosas se ponen complicadas, adversas, y no puedas hacer tu juego, después tienes más dificultades, evidentemente“, declaró.

Finalmente dice que espera romperla en España para llegar a la selección chilena adulta, de cara al Mundial del 2030.

“Me enfoco en Huesca, en sumar minutos, uno quiere jugar y disfrutar del deporte cuando uno tiene la pelota. No pude hacerlo mucho en Chile, pero ahora buscaré minutos en Huesca para que la próxima convocatoria sea en la selección adulta. Uno quiere más, busca más, creo que puedo dar más y aportar a un país que está apoyándonos. En la adulta puede cambiar todo con los aprendizajes que he tenido”, sentenció.

