La selección chilena sigue buscando técnico de cara a los próximos desafíos y, si bien se quieren tomar su tiempo hasta 2026, ya hay un firme candidato. Manuel Pellegrini es el nombre que quieren en la ANFP, pero traerlo no será nada de fácil.

Además de su negativa de trabajar con esta directiva, el Ingeniero todavía tiene contrato vigente con el Real Betis. Y si bien no ha querido sentarse a conversar sobre su renovación, lo cierto es que ha habido gestos que golpean fuerte en el ente rector del fútbol chileno.

El Ingeniero ha dejado claro en varias ocasiones que quiere dirigir a la Roja algún día, pero a sus 72 años parece que todavía no es el momento. Así por lo menos lo dan a entender en España, donde revelaron que tiene su cabeza puesta en los Verdiblancos y el futuro del club.

Manuel Pellegrini ya piensa en refuerzos para el Betis… ¿Y se olvida de Chile?

Las chances de que Manuel Pellegrini asuma la banca de la selección chilena parecen ir alejándose cada vez más. El Ingeniero no ha renovado contrato con el Real Betis y muchos se ilusionaban con tenerlo en la Roja, pero hay movimientos internos que dejan en duda que esto ocurra.

Manuel Pellegrini por ahora piensa en el futuro del Betis y Chile se ve cada vez más lejos. Foto: Getty Images.

Manu Fajardo, director deportivo de los Verdiblancos, conversó con el Diario de Sevilla para abordar la forma en la que están trabajando. Ahí sorprendió a todos al revelar que, más allá de no haber firmado su continuidad, el DT sí piensa en el futuro del club.

“Las relaciones en estas alturas de campeonato igual no están tan enfocadas al mercado, pero en el día de hoy, por ejemplo, sí hablábamos de un perfil concreto por la mañana que a mí me empieza a parecer interesante. Él lo va viendo, me da feedback, me da su opinión“, explicó el directivo bético.

Que Manuel Pellegrini esté pensando en refuerzos deja en claro que quiere seguir con su proyecto adelante. Eso sí, esto puede ser pensando en la mitad de la temporada, mientras que su contrato termina al finalizar la campaña en junio del 2026.

La idea en la ANFP es que el nuevo entrenador de nuestro país asuma su cargo desde el próximo año, idealmente en marzo cuando tengan la primera fecha FIFA. Así, quedará esperar para ver si es que habrá algún esfuerzo por ir a buscarlo o si definitivamente se desecha su opción.

Manuel Pellegrini sigue siendo uno de los grandes deseos de los hinchas para la banca de Chile. El Ingeniero se merece una oportunidad luego de sus años brillando en Europa, pero ha sido enfático en que no piensa trabajar con esta dirigencia.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en Betis?

Manuel Pellegrini suena para la banca de Chile luego de haber dirigido 266 partidos oficiales en total hasta ahora en el Real Betis. En ellos ha conseguido 126 triunfos, 68 empates y 72 derrotas.

¿Cuándo juega Chile?

Mientras espera por una decisión de Manuel Pellegrini, el cuerpo técnico interino de Chile sigue trabajando con miras a lo que será el próximo amistoso. La Roja vuelve a la cancha el día 15 de noviembre cuando visite a Rusia con programación por definir.

