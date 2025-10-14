Manuel Pellegrini es conocido por recuperar a jugadores que parecen haber apagado su chispa y en el último año lo demostró con un ejemplo claro. Antony ha vivido un renacer de la mano del Ingeniero en el Real Betis, siendo uno de los pilares para pelear hasta un título internacional.

El delantero brasileño había llegado como estrella al Manchester United tiempo atrás, pero como ha pasado con varias figuras, no rindió. Su salida de los Diablos Rojos lo llevó a los Verdiblancos, donde se reencontró con su mejor versión y terminó volviendo tras finalizar su préstamo.

Ya como jugador del cuadro español, el Iluminado abre su corazón y pone en un altar al Ingeniero. Con tremendos elogios, dejó en claro la importancia que ha tenido el chileno para haber vuelto a ser el de antes.

Antony se rinde a los pies de Manuel Pellegrini y Betis

El renacer que está viviendo Antony en el Real Betis tiene a un hombre como el principal responsable: Manuel Pellegrini. El Ingeniero le dio confianza y recuperó a un jugador que parecía haber perdido su chispa en el Manchester United.

Antony no dudó en alabar a Manuel Pellegrini por su aventura en Betis. Foto: Photosport.

En conversación con la FIFA, el brasileño no escondió su alegría por estar una vez más junto a los Verdiblancos. “Ahora puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida, en el lugar que he elegido para vivir con mi mujer y mis hijos. Sevilla nos acogió con los brazos abiertos y me ha dado la tranquilidad que transmito en mi fútbol: me siento más maduro, consciente de mis responsabilidades y feliz en cada entrenamiento y en cada partido“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, Antony remarcó que “desde mi primera estancia aquí, he sentido una conexión real y sincera con el club y con la ciudad. Todo fue muy transparente, y me empapé de la cultura, las costumbres y la vida cotidiana de Sevilla“.

“Aquí me recibió con los brazos abiertos. La confianza que recibí del Betis y su afición ha sido esencial para recuperar mi juego. Ahora, esta vinculación forma parte de mi identidad“, añadió.

ver también Fue el equipo que marcó a Manuel Pellegrini y ahora está al borde de la quiebra por más de USD 4.5 millones

Fue tras ello que Antony le dedicó palabras a Manuel Pellegrini. “Ha sido muy importante. Me ha apoyado desde el primer momento, me ha proporcionado seguridad en mí mismo y ha sabido escucharme“.

Publicidad

Publicidad

“Es un entrenador de gran experiencia y sabe tratar al ser humano que hay dentro del jugador. Conversar diariamente con él me ha ayudado a encontrar el equilibrio, creer ya de nuevo en mis posibilidades“, complementó.

Finalmente, Antony dejó claro que “sabía lo mucho que podía hacer y cuánto había luchado para llegar hasta aquí. Pasé momentos difíciles, pero el hecho de jugar en un Mundial dejó claro que se valoraba mi trabajo. Regresé al Betis no solo para demostrarlo al mundo, sino para reencontrarme con mi mejor versión. Eso precisamente conseguí aquí: recuperaré la confianza, el placer de jugar al fútbol y el cariño de la afición“.

¿Cuáles son los números de Antony en el Betis?

En su paso por el Real Betis, Antony ha logrado disputar un total de 31 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 10 goles y 6 asistencias en los 2.551 minutos que acumula dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Tiembla Betis: La ANFP prepara oferta a Manuel Pellegrini para que asuma la banca de Chile

¿Cuándo juega el Betis?

Manuel Pellegrini y Antony por ahora trabajan con la mira puesta en el duelo clave que tienen en La Liga este fin de semana. El sábado 18 de octubre a partir de las 13:30 horas los Verdiblancos visitan al Villarreal intentando dar el golpe en la parte alta.