Crack español pone a Manuel Pellegrini en un altar: “Me ha hecho vivir…”

El mejor entrenador chileno de todos los tiempos es por paliza Manuel Pellegrini, quien sigue haciendo historia semana tras semana en Real Betis.

El DT nacional tiene al equipo sevillano muy bien perfilado en el arranque de La Liga de España, porque el elenco de Heliópolis se encuentra en la cuarta plaza de la tabla de posiciones con 15 puntos tras las primeras 8 fechas.

Pellegrini genera noticia día a día en Andalucía, sobre todo por su renovación, de la cual se habla mucho por el fuerte interés de la selección chilena por contratarlo para el proceso del Mundial 2030.

Pablo Fornals llena de elogios a Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini es muy querido por el pueblo bético, y también por sus jugadores, y así lo hizo saber el volante español Pablo Fornals.

El mediocampista le agradeció públicamente al Ingeniero todo lo que lo ha apoyado, ya que primero lo tuvo como DT en West Ham United y luego lo llevó a Betis.

“A mí me ha hecho vivir dos de las mejores experiencias de mi vida. Me llevó a Inglaterra, donde fui muy feliz y me dio esa oportunidad, y luego también aceptó que viniera al Betis. A la vista está que para mí personalmente fue un gran acierto”. dijo el mediocampista.

Pablo Fornals alabó a Pellegrini. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Luego, habló del tema del momento, porque fue consultado por la renovación del DT chileno en Betis: “ahora que está tan en el aire, a él lo atosigan los medios con sus cosas”.

Para cerrar, indicó que el nuevo objetivo que se plantean para el final de la temporada es poder clasificar para la próxima Champions League.

“Es a lo que creo que aspiramos y el equipo que se ha conformado debe intentar”, cerró.