El crack del Mundial Sub 20 que se hace gigante gracias a un chileno: “No para de…”

La selección chilena ya quedó eliminada del Mundial Sub 20, por ende, ahora podemos poner el foco a las estrellas que siguen compitiendo en el certamen que se disputa en el país.

Uno de los equipos que ya está en cuartos de final y que es uno de los grandes candidatos al título es España, que cuenta en sus filas con uno de los apuntados a ser crack a nivel mundial.

Estamos hablando del puntero Pablo García, que a sus 19 años muestra todo su potencial, el cual ha ido adquiriendo gracias al entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien ya lo hizo debutar en Real Betis.

La prensa española está loca con Pablo García

La prensa española está muy contenta con el nivel del delantero sevillano, es por ello que Marca le dedicó una nota especial, donde destaca su gran rendimiento en el Mundial Sub 20.

“Pablo García, la nueva joya del Betis que no para de crecer y que deslumbra con España Sub-20“, señala el citado medio en su titular.

Luego, destacan que su tanto a Ucrania en octavos de final sirvió para que los equipos grandes de Europa lo tengan en la mira.

“Su gol decisivo ante Ucrania en el Mundial Sub-20, con control de puro diez y definición de ‘killer’, lo ha terminado de colocar en el radar de equipos europeos. La joya verdiblanca confirma en Chile lo que ya apuntaba en Heliópolis: que está llamado a ser un grande”, expresaron.

Pablo García es una de las figuras del Mundial. Foto: Martin Thomas/Photosport

Además, le dan mérito al DT chileno: “formado en la cantera del Betis, Pablo ha recorrido varios equipos hasta debutar en Primera con Manuel Pellegrini. Renovó en enero hasta 2029 con una cláusula millonaria y un valor de mercado de 10 millones de euros, una cifra que crece al mismo ritmo que su talento”.

Pablo García y España quieren seguir avanzando en el Mundial y esperan al ganar entre Colombia y Sudáfrica para medirse en cuartos de final.