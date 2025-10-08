La selección chilena quedó eliminada del Mundial Sub 20 tras sufrir una fea derrota ante México, que se impuso con claridad en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El cuadro azteca fue muy superior a la Roja y ganó por un contundente 4-1, para así meterse en los cuartos de final de la Copa del Mundo que se desarrolla en el país.

Pese a la victoria, la prensa mexicana reaccionó con rabia, porque se quejaron por el trato que les dio el público chileno, que colmó las tribunas del estadio porteño.

ver también Ex seleccionado se saca el casete y apabulla a Nicolás Córdova: “Atroz, vergonzoso…”

Prensa mexicana lanza acusaciones contra el público chileno

Los medios de México quedaron contentos con la goleada ante Chile, sin embargo, destacaron mucho el trato que tuvo la hinchada chilena con el plantel dirigido por Eduardo Arce.

“Después de que los chilenos demeritaron el rendimiento de la Selección Mexicana y se burlaron de Gilberto Mora, el Tricolor respondió con guante blanco. En su cancha, en su Mundial y ante su gente, eliminó a los andinos con un contundente 1-4″, publicó el diario Esto.

Luego, en el mismo matutito agregaron que “el público en el Estadio Elías Figueroa Brander, casa del club Santiago Wanderers, buscó intimidar al conjunto nacional con cánticos y gritos, pero poco a poco fueron silenciados al darse cuenta de la realidad”.

Publicidad

Publicidad

Chile quedó eliminado del Mundial. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

En tanto, en El Universal hablaron derechamente de un clima hostil, al que pudo imponerse con claridad el conjunto mexicano en el campo de juego.

“El Tri se impuso al ambiente hostil provocado por las 20 mil almas que alentaron a los anfitriones. A los dirigidos por Eduardo Arce no hay reto que se compare con la ambición de poner la bandera mexicana en lo más alto. Ahora, jugarán el famoso quinto partido del Mundial”, aportó el citado medio.

Publicidad

Publicidad

México está en cuartos de final, donde espera al ganador de la serie entre Argentina y Nigeria, que se desarrollará este miércoles en el estadio Nacional.