Entrenador de México elige a Lautaro Millán como el mejor jugador de la selección chilena

Eduardo Arce destacó lo que hizo Lautaro Millán en el encuentro ante México, asegurando que los complicó con su inteligencia táctica.

Por Felipe Escobillana

Eduardo Arce valoró el trabajo de Millán en Chile
© MARTIN THOMAS/PHOTOSPORTEduardo Arce valoró el trabajo de Millán en Chile

La selección Sub 20 de México pasó por encima de la selección chilena en los octavos de final del Mundial, para avanzar con mucha claridad a la ronda de los ocho mejores del certamen.

El técnico de la escuadra juvenil azteca, Eduardo Arce, señaló al final del partido que a pesar de la superioridad de su equipo hubo un jugador de la Roja que fue importante para tener alguna ilusión en el comienzo del segundo tiempo: Lautaro Millán.

“Estábamos generándoles muchas acciones de peligro, ellos tenían que pasar ese momento y esperar a corregirlo en el segundo tiempo para mostrar lo que mostraron, con algunos cambios que hicieron“, dijo antes de valorar lo del jugador de Independiente.

El número 14 (Millán) se nos puso atrás de la línea de los volantes y nos generaron algunas situaciones, nos llevaron un poquito a tener que sacar la pelota de nuestra área. Entonces me parece me parece que tenían que pasar ese momento y lo supieron llevar”, dijo Arce para valorar a la figura de Chile.

Lautaro Millán fue lo mejor que tuvo Chile ante México y en el Mundial

Lautaro Millán fue lo mejor que tuvo Chile ante México y en el Mundial

Arce no ve a México como candidato al título

Consultado si México es candidato a ser campeón del Mundial Sub 20, Eduardo Arce lo tomó con calma ese favoritismo que le está entregando la prensa.

No pongamos etiquetas todavía, porque hay naciones muy importantes. Nosotros seguiremos trabajando para seguir avanzando”, señaló.

“Sabíamos que era una motivación extra porque era a lo que veníamos. Salimos de un grupo complicado, nos toca ahora otro rival y esto no para. Hay que seguir enfocados en lo que viene”, dijo.

Eso sí, confía mucho en sus jugadores tras lo hecho ante Chile. “Me pareció un partido completo de la selección mexicana, porque se hizo presión. Y en el segundo tiempo, cuando ellos aprietan, pudimos manejar esos momentos con inteligencia”, cerró.

