El Mundial Sub 20 terminó de la peor manera para la selección chilena que dirigió Nicolás Córdova. Tras una primera fase muy decepcionante, se esperaba que en octavos de final pudiera aparecer el equipo ante México.

Sin embargo, solamente hubo más tristeza. El elenco azteca fue mucho más contundente y terminó goleando por 4-1 en Valparaíso a la Roja, lo que dejó muchas dudas sobre el futuro del fútbol chileno.

Un hecho que los norteamericanos aprovecharon en la prensa para burlarse, como lo hizo el diario Récord. En su portada, titularon “mermelada de Chile”, en referencia al condimento que tanto comen en su país.

“La selección mexicana avanzó con autoridad a los cuartos de final tras eliminar al anfitrión, Chile. El tricolor mostró un fútbol sólido y contundente que vuelve a ilusionar”, señalan sobre un elenco que despierta entusiasmo en su país.

La portada del diario deportivo Récord

En México dicen que “Chile no pica”

En su edición digital, titularon en Récord “este Chile no pica”, haciendo alusión a que fue muy pobre el cometido mostrado por los jugadores de la Roja.

Aseguran además que el dominio de México fue total. “Desde los primeros minutos, México impuso condiciones sobre la cancha. Con un 60 por ciento de posesión, el combinado nacional controló el ritmo del encuentro, limitando las llegadas de La Roja y generando peligro constante en el área rival”, establecen.

Sí destacan que la Roja trató de hacer algo en el inicio del segundo tiempo. “En la segunda mitad, Chile intentó reaccionar y puso en aprietos a la defensa mexicana; sin embargo, al minuto 62 apareció Iker Fimbres con un potente disparo desde fuera del área, tras una asistencia de Elías Montiel, para marcar el 2-0″, señalan.

Ahora México jugará el sábado contra el ganador del partido que esta tarde jugarán en el Nacional Argentina contra Nigeria.

