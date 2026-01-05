Universidad Católica cerró uno de sus principales objetivos del 2025 y selló la clasificación a la próxima edición de Copa Libertadores. Ante esto, la Franja comienza a reforzarse y tienen en la mira a una de las figuras de Huachipato, Benjamín Gazzolo.

Matías Palavecino, Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo, son los primeros refuerzos anunciados por la Franja, a quienes, esperan, se sume el jugador de los Acereros que ya se despidió del club donde jugó los últimos seis años.

A pesar de que ya hay conversaciones para ficharlo, según lo revelado por Sabes Deportes, la UC no corre sola y habría otros clubes interesados.

Los clubes que buscan a Gazzolo

Según recoge Punto Cruzado, por parte del entorno del jugador aseguran que la UC no es el único que busca su fichaje. “También tendría propuestas de otros dos clubes en Chile que jugarían copa internacional, más, sondeos desde argentina”.

Tras exitosas temporadas, el jugador se despidió del club. Marco Vasquez/Photosport

Gazzolo se despide de Huachipato

El jugador comenzó su carrera en San Felipe, dejando el club el 2020 para sumarse a Huachipato, con quienes logró el título de Primera División el 2023 y el de Copa Chile este 2025.

Tras exitosas temporadas con los acereros, el defensa confirmó su partida con una emotiva publicación. “Es imposible empezar a escribir estas palabras sin emocionarme. Qué lindo es mirar hacia atrás y pensar que durante estos cinco años fui inmensamente feliz”, señaló de entrada.

“Pero llegó el momento de decir adiós. Llegué como un desconocido jugador de la B y, con el paso del tiempo, a base de trabajo, esfuerzo y muchas ganas, fui ganándome un lugar en el club. Me tocó vivir de todo: momentos sin jugar, luchar por no descender, ser capitán, disputar copas internacionales y, lo más importante, lograr títulos: un campeonato nacional y una Copa Chile”, escribió el defensa en su cuenta de Instagram.

Gazzolo aprovechó para agradecer a quienes fueron parte de su etapa en el club. “Me voy profundamente agradecido por el inmenso cariño de la gente, y por cada una de las personas que trabajan en el club, quienes directa o indirectamente me ayudaron a sentirme cómodo y a rendir mejor cada día”.

Asimismo, añadió: “Por último, puedo decir con orgullo que siempre quise estar, en los buenos y en los malos momentos. No me guardé nada: lo dejé todo, me entregué al 100%, muchas veces poniendo el escudo por delante, incluso de mi salud física y mental”.

El jugador finalizó su mensaje diciendo que está contento por su paso por el equipo. “Hoy me voy con parte de mi corazón de azul y negro. Gracias Huachipato, y feliz de quedar en la historia del club para siempre”.