México no pudo contra Argentina y se despidió en los cuartos de final del Mundial Sub 20. Después de haber eliminado a Chile de la forma más vergonzosa, los mexicanos llegaban con ilusión a enfrentar a la Albiceleste, pero fueron superados por 2-1 en un partido caliente.

A los 9′, Maher Carrizo abrió la cuenta para los trasandinos. A los 56′, Mateo Silvetti aumentó la ventaja y definió el partido. En México, lamentaron la lesión que sacó a Alexéi Domínguez a los 10′, y las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez en los descuentos.

El partido terminó con un cruce entre las bancas, donde Diego Placente, DT de Argentina, mandó a callar a sus rivales. “En un momento se picó también en los bancos. Intentamos mantener la calma para transmitírsela a los chicos, que hicieron un gran partido”, explicó después.

Pero la emoción del encuentro no quedó ahí. Cuando los equipos se retiraron del Estadio Nacional, los jugadores de la Albiceleste se burlaron de sus rivales y, con un parlante a todo volumen, se fueron riéndose y escuchando música del Chavo del Ocho.

Tweet placeholder

Argentina elimina a México del Mundial Sub 20

Así termina la aventura de México. Argentina, por su lado, se instaló en semifinales del Mundial Sub 20 después de 18 años. Ahora, enfrentará a Colombia, asegurando que un sudamericano llegue a la final de la Copa del Mundo juvenil.

Publicidad

Publicidad

Falta definir la otra llave de semifinales. Este domingo, Estados Unidos enfrentará a Marruecos (17:00 horas) y Noruega hará lo propio con Francia (20:00 horas).