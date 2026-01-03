De dulce y agraz: así fue el debut de Matías Pérez en la Serie A

Matías Pérez comenzó con el pie derecho la temporada 2026. El central nacional recibió el respaldo de Eusebio Di Francesco y comenzó de titular en la visita del Lecce ante Juventus.

El defensa de un metro noventa de altura sumó sus primeros minutos en un partido de palabras mayores en la Serie A. El central tuvo que ir al choque y lo ubicaron como lateral derecho.

Tarea que en un principio cumplió de forma correcta. Pero con el paso de los minutos fue sucumbiendo ante la velocidad de Kenan Yildiz, Francisco Conceicao y Andrea Cambiaso que le cargaron la mano. Lo que provocó la rápida reacción del DT del Lecce.

El debut de Matías Pérez

El tema es que el Lecce no está para pasar zozobras. En la Serie A se ubica en la parte baja y quiere mantenerse en la categoría. Por lo mismo el DT Di Francesco decidió sacar al chileno al notarlo dubitativo en el puesto de lateral.

El mundialista Sub 20 y de los predilectos por Nicolás Córdova, sorpresivamente dejó la cancha a los 32 minutos. En su lugar ingresó el portugués Danilo Veiga. Movida que finalmente agradeció el Lecce ya que terminó 1-1 ante Juventus y sacó un punto de oro en su visita al Allianz Stadium.

Por lo que ahora el equipo de Pérez está 16ª con 17 unidades y a cinco del descenso directo. La próxima fecha el Lecce recibe a la Roma y buscará sumar un nuevo triunfo para así ya salir del fondo de la tabla.