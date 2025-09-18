Este viernes 19 de septiembre, Nicolás Córdova dará la nómina final de 21 jugadores que estarán oficialmente en el Mundial Sub 20 con la selección chilena. Dicha cita será en nuestro país.

Por ello, entre un mar de especulaciones sobre los elegidos del DT, ya se supo oficialmente cuál es el primer confirmado y no precisamente por el entrenador. Fue el propio equipo del jugador el que lanzó el spoiler.

Sondeado durante el pasado verano por Colo Colo, Matías Pérez ya tiene asegurada su plaza en el torneo que comienza este mes, donde la Roja disputará el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

El spoiler del primer llamado en Chile Sub 20

La selección chilena Sub 20 tiene al defensa Matías Pérez como el primer confirmado para el Mundial de la categoría, que tendrá a la Roja de Nicolás Córdova como anfitrión.

El jugador recientemente llegado al equipo italiano pudo llegar a Colo Colo a inicios de año, cuando brillaba en Curicó Unido. Posteriormente una lesión lo borró del mapa y recientemente se consumó su salto al Lecce.

El spoiler del club europeo confirma el gran momento del jugador, donde el propio Nicolás Córdova confirmó que tanto en la selección adulta como la Sub 20 tendrán prioridad los jugadores con nivel europeo.

El Mundial Sub 20 se jugará desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre, con la Roja debutando ante Nueva Zelanda, para después jugar contra Japón y finalmente Egipto.