Matías Pérez es una de las joyas de la Roja, el defensa de 20 años llegó durante este mercado a Europa en donde fichó con el Lecce desde Curicó Unido y acaba de ser presentado en forma oficial por el cuadro de la Serie A.

En conversación con los medios, el defensa chileno se refirió al gran salto que acaba de dar su carrera, sus expectativas y además, reveló un desconocido momento de su carrera en donde reveló que incluso pensó en colgar los botines.

“Es un salto muy importante para mi carrera. Quiero escuchar lo que me piden el entrenador y mis compañeros. Tengo que crecer en lo táctico y en lo muscular. Estoy motivado. Quiero empezar a jugar cuanto antes”.

Los duros momentos en la carrera de Matías Pérez

El joven jugador señaló que ha pesar de que su carrera está comenzando, pensó en el retiro. “Tuve momentos difíciles en las juveniles y quise dejar el fútbol por la presión. Dios y mi familia me ayudaron, me siento renacido. Ahora soy profesional y quiero darlo todo por esta camiseta”.

ver también El inesperado revés de Matías Pérez en el Lecce: DT explicó las razones

Asimismo, señala que se prepara para el próximo mundial sub 20. “Será una vitrina importante para mí. Es un sueño para todos los chilenos jugarlo con Chile… ¿Mis referentes? Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, quienes han jugado en la liga italiana. Como ellos, quiero dar lo mejor de mí”.

Publicidad

Publicidad

La carrera de Matías Pérez

El jugador de 20 años firmó un contrato por 3 años, con opción de extenderse, con el cuadro italiano que compite en la Serie A como parte de su proyecto joven tras su salida de Curicó Unido. En su llegada, el seleccionado sub 20 comentó: “Voy a jugarme mis cartas, a entrenar duro. Yo me voy a jugar con todo por una opción de consolidarme en el equipo”.

Por su parte, en su llegada a Italia el medio Antenna Sud destacó la llegada del jugador nacional. “Pérez es considerado un auténtico todoterreno defensivo. Un lateral derecho único, con más de 190 cm de altura, también puede jugar como defensa central o lateral en la banda contraria”.

Publicidad